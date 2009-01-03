چاپ مجموعه های شعر و داستان هنرمندان یزدی

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، محمدرضا مرادی در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد افزود: جمع آوری این آثار با مسئولیت انجمن شعر و ادب شهرستان یزد صورت می گیرد که بنابراین مسئولان جمع آوری مجموعه شعر و داستان مجتبی دهقان و مسعود میرجعفری هستند.

وی خاطرنشان کرد: محوریت این مجموعه ها را شاعران و نویسندگان جوانی تشکیل می دهند که در حین توانایی و استعداد به علت دوری از مرکز استان یا عدم ارتباط با انجمن هایی که آثار اعضای خود را به طرق مختلف به چاپ می رسانند از معرفی به جامعه ادبیات کشور بازمانده اند.

مردای از جمع آوری این آثار تا پایان دی ماه سال جاری خبر داد و افزود: این مجموعه ها در نمایشگاه کتاب در سال آینده عرضه خواهد شد.

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی متولی چاپ این مجموعه خواهد بود.