محیط زیست باید جایگاه ویژه ای در بین سازمانها پیدا کند

حسن پسندیده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج اظهار داشت: در حال حاضر با توجه به گسترش صنایع، خودروها و ... و افزایش آلودگی هوا و خطرات احتمالی که در زمینه زیست محیطی وجود دارد نیاز است که بحث محیط زیست و توسعه فضای سبز در سازمان های مختلف شهرستان کرج جدی گرفته شود.

وی خاطرنشان کرد: ستاد هوای پاک شهرستان کرج با ریاست اداره محیط زیست و عضویت اداره تربیت بدنی، معاونت خدمات شهری شهرداری، معاونت فرهنگی - اجتماعی شهرداری، سازمان پارک ها، سازمان بازیافت و جمعیت زنان مبارز با آلودگی محیط زیست در شهرستان تشکیل شده است و امید می رود بتواند گام های موثری در جهت حفظ مسائل زیست محیطی کرج بردارد.

این مسئول ادامه داد: همچنین این ستاد قصد دارد یکی از ارگان های شهرستان را که فعالیت مناسب و بسزایی در زمینه زیست محیطی داشته را به عنوان " اداره سبز" معرفی خواهد کرد.

پسندیده عنوان کرد: به مناسبت هفته هوای پاک که از تاریخ 29 دی ماه تا پنج بهمن ماه در سراسر کشور برگزار می شود دانش آموزان از پروژه زیرزمینی احداث قطارشهری دیدن کرده و از مترو تهران - کرج نیز به طور رایگان استفاده کنند.

وی یادآور شد: برپایی مسابقات عکاسی، نقاشی، پیاده روی خانوادگی، دوچرخه سواری از دیگر برنامه های این ستاد در هفته هوای پاک خواهد بود.