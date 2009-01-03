به گزارش خبرنگار مهر در مشهد جواد آرین‌منش ظهر امروز در جمع خبرنگاران در محل اداره فرهنگ و ارشاد خراسان رضوی افزود: فرهنگ و هنر زیربنای توسعه‌ پایدار کشور و رمز ماندگاری پیام‌های انقلاب اسلامی است و تعیین جایگاه حقیقی هنر در مطبوعات مستلزم بررسی علمی و انجام کارهای پژوهشی است.

نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس گفت: سیاست زدگی و اقتصاد‌زدگی حاکم بر جامعه و مطبوعات از جمله مهمترین پیامدهای کم‌توجهی اصاحب رسانه به هنر است.

آرین منش گفت: گرایش سیاسی نشریه، وجود کارشناسان هنری در رسانه و دیدگاه‌های مدیران نشریه نسبت به هنر و هنرمند عواملی است که میزان و درصد توجه نشریات را تحت تاثیر قرار می دهد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: سهم فرهنگ و هنر در رسانه‌های کشور بسیار ناچیز و در مجموع غیرقابل قبول است.

وی با اشاره به توسعه نشریات تخصصی گفت: توسعه کمی و کیفی نشریات تخصصی هنری، نیازمند سیاستگذاری و برداشتن گام‌های اساسی‌تر مسئو‌لان فرهنگی و هنری است.

وی با اشاره به اینکه افکار عمومی جامعه‌ ایران به مسائل دینی، فرهنگی و هنری نیز علاقمند است، خاطرنشان کرد: تغییر ذائقه‌ فعلی مردم امکان‌پذیر است و باید به عنوان یکی از مهمترین رسالت‌های جامعه‌ مطبوعاتی کشور، مد‌نظر متولیان امر قرار گیرد.

آرین منش همچنین با اشاره به سهم اندک جراید هنری از مجموع مجوز‌های صادر شده برای انتشار نشریات، ادامه داد: برنامه‌ریزی و سیاستگذاری ویژه‌ای در خصوص صدور مجوز نشریات هنری وجود ندارد.

نایب رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس در پایان با انتقاد از سهم اندک هنر در جراید عمومی در مقایسه با بخش‌های سیاسی، اقتصادی و اجتماعی این نشریات، تصریح کرد: در جراید عمومی نیز همانند روزنامه‌ها سهم اخبار و آثار هنری در مقایسه با دیگر بخش‌ها کافی نیست.