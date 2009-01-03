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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۵۹

اکثر نظامیان آمریکایی به اوباما اعتماد ندارند

اکثر نظامیان آمریکایی به اوباما اعتماد ندارند

نظرسنجی انجام شده در میان نظامیان آمریکایی حکایت از آن دارد که بیش از 50 درصد از آنها به رئیس جمهور جدید کشور خود اعتماد ندارند.

به گزارش خبرگزاری مهر، این نظرسنجی که توسط روزنامه دیلی تلگراف انجام شده، نشان می دهد از هر 10 نظامی آمریکایی شش نفر به "باراک اوباما" بی اعتماد هستند.

به نوشته این روزنامه، از آنجا که اوباما در ارتش آمریکا خدمت نکرده، تلاش زیادی را باید برای جلب نظر نظامیان کشورش انجام دهد.

بر اساس این گزارش، فقط یک سوم از نظامیان آمریکا به رئیس جمهور جدید خوشبین هستند.

شدت بی اعتمادی در میان نظامیان آمریکایی به اوباما تا حدی است که آنها از هم اکنون نسبت به ماموریتهایی که این رئیس جمهور جوان برای آنها تعریف خواهد کرد ناراحت هستند.

انجام این نظرسنجی در کمتر از سه هفته مانده تا آغاز ریاست جمهوری اوباما آنهم درست در زمانی که آمریکا درگیر دو جنگ مهم در عراق و افغانستان است می تواند چالش بزرگی را برای وی ایجاد کند. 

کد مطلب 811305

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