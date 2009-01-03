کاهش زمان رسیدگی به تخلفات و اعزام بازرسان به محل

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون استاندار تهران و رئیس ستاد تنظیم بازار استان تهران با بیان این مطلب طرح تشدید نظارت و بازرسی در سطح واحدهای صنفی، توزیعی و تولیدی استان را یک طرح موفقیت آمیز خواند و تصریح کرد: افزایش تعداد بازرسان شهر تهران تا 320 بازرس و گسترش تعداد واحدهای بازرسی سبب شد تا زمان اعزام بازرسان به محل تخلف از یک هفته به 55 دقیقه کاهش یابد.

وحید کیارشی گفت: هم اکنون به طور روزانه 7 هزار تخلف از سوی شهروندان به تلفن 124 بازرسی سازمان بازرگانی گزارش می شود که بازرسان بلافاصله در محل تخلف حاضر می شوند.

وی با تاکید بر اینکه بازرسان رسیدگی به تخلفات صنفی حکم پلیس را در این زمینه دارند یاد آور شد: هم اکنون بازرسی از مراکز و کارخانجات تولیدی، مراکز خدماتی و واحدهای صنفی در تمامی نقاط شهر و شهرستانهای استان انجام می شود و سرعت در رسیدگی به تخلفات نیز از برنامه های ستاد تنظیم بازار استان تهران است.

معاون استاندار تهران افزود: معدل زمان اعزام بازرسان به محل تخلف گزارش شده از سوی مردم در شهرستانهای استان به خصوص در شهرهای بزرگ مثل کرج 20 دقیقه و در شهرهای کوچک استان 15 دقیقه است این در حالی است که در گذشته یک هفته زمان رسیدگی به شکایات طول می کشید.

وی تاکید کرد: هدف ستاد تنظیم بازار استان تهران و سازمان بازرگانی استان کاهش زمان رسیدگی به تخلفات و اعزام بازرسان در شهر تهران تا 25 دقیقه است.

کیارشی با ذکر این نکته که تعداد بازرسیهای صورت گرفته در آذرماه سال گذشته 19499 مورد بوده که این تعداد در آذرماه سالجاری به بیش از 81 هزار مورد رسیده است، گفت: تعداد تخلفات گزارش شده نیز تا آذرماه سال جاری بیش از 17 هزار مورد بوده که این تعداد در مدت مشابه سال گذشته تنها 3800 مورد بود.

وی افزایش رضایت مردم از سرعت رسیدگی به تخلفات و برخورد با متخلفین را یکی از مزایای این طرح برشمرد.

وی نسبت به استفاده از ظرفیت سازمان تعاون روستایی استان تهران در نظام توزیع کالا تاکید کرد و یاد آور شد: از سازمان تعاون روستایی با قدمت طولانی و مدیریت سنتی نمی توان انتظار چندانی داشت ولی با وجود 160 فروشگاه توزیع کالا و وجود 700 نفر پرسنل در استان تهران می تواند پتانسیل قوی در نظام توزیع و عرضه کالا به شمار آید.

معاون استاندار تهران پرهیز از افزایش واحدهای فروش و استفاده از مراکز فروش فعلی در سیستم سازمان تعاون روستایی را مورد تاکید قرار داد و با بیان اینکه رویکرد این سازمان باید رویکردی غیر دولتی و استفاده از اتحادیه ها و تعاونیها باشد گفت: این سازمان باید بیشتر در مسیر عمده فروشی و کاهش مسیر تولید تا مصرف گرایش یابد.

کیارشی تحول در سیستم و نظام سازمان تعاون روستایی استان تهران را یک ضرورت خواند و یادآور شد: بدون انجام این تحول نمی توان انتظار چندانی از این سازمان در ساختار بازار حساس و پیچیده تهران داشت.

معاون استاندار تهران و رئیس ستاد تنظیم بازار استان تهران با بیان این مطلب، اجرای طرح ساماندهی توزیع کالاهای سهمیه هیئتهای عزاداری در ماه محرم در سطح شهر و شهرستانهای استان تهران را برای اولین بار در کشور یک الگوی مناسب و تجربه ای موفقیت آمیز خواند.

وحید کیارشی هدف از اجرای این طرح را تکریم هر چه بیشتر هیئتهای عزاداری و جلوگیری از آشفتگیهای همیشگی در توزیع کالاهای سهمیه ای ویژه هیئتها اعلام کرد و گفت: سازمان بازرگانی استان تهران با ثبت این هیئتها در بانک اطلاعات و اجرای سیستم رایانه ای و صدور کارت بانک ملت از سوی این بانک، زمینه رضایت هیئتهای عزاداری در این ماه را فراهم کرده است.

معاون برنامه ریزی استانداری تهران با اشاره به اینکه 7 هزار هیئت عزاداری شناسنامه دار در شهر تهران و 5 هزار هیئت نیز در شهرستانهای استان از خدمات این شیوه جدید بهره می گیرند خاطرنشان کرد: در این سیستم افراد به جای مراجعه به مراکز توزیع، در محل هیئت این سهمیه ها را دریافت می کنند.

وی یاد آور شد: در سال جاری این طرح برای شهر تهران اجرا شده است.

کیارشی گفت: هیئتهای عزاداری شهر و شهرستانهای استان علاوه بر دریافت سهمیه های در نظر گرفته شده توسط سازمان بازرگانی استان تهران می توانند برای دریافت سهمیه گوشت قرمز به مراکز اعلامی شرکت پشتیبانی امور دام استان مراجعه کنند.