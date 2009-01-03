به گزارش خبرگزاری مهر، مسیحیت از زمان بنیانگذارىاش در حدود دو هزار سال پیش، به گستردهترین دینجهان تبدیل شده است، با دهها فرقه که روى هم رفته تقریباً دو میلیارد پیرو را شاملمىشود. سرگذشت مسیحیت یکى از بزرگترین کامیابىهاى تاریخ است؛ و بر آمدناولیه دین مسیحى از سرآغاز محقرش در فلسطین در قرن اول میلادى تا کامیابىاش بهعنوان دین عمده اروپا در قرون وسطاى اولیه داستانى جذاب و در عین حال یکى ازبزرگترین نقاط عطف جهان است.
این نقطه عطف انقلابى به معناى واقعى بود که گسترهاى بسیار پهناور و نتایجى دیرپاداشت. به راستى، همانطور که تاریخدان برجسته مایکل گرانت اظهار مىدارد،سرآغاز و گسترش مسیحیت اولیه «یکى از چند انقلابى را در تاریخ جهان (پایهگذارى کرد) که دوام آوردهاند.»
آنچه موفقیت اولیه مسیحیت را به یکانقلاب تبدیل کرد این بود که تغییرات فرهنگى فراگیرى، نخست در اروپا و خاورنزدیک و سپس در دیگر نقاط جهان، پدید آورد. این تغییرات بر رشد سیاسى،اجتماعى، و معنوى و سرنوشت تمامى ملتها و اقوام، و همچنین افراد بىشمار، تأثیرژرفى برجا گذاشت.
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