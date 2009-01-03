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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۲۲

"پیدایش مسیحیت" منتشر می‌شود

کتاب "پیدایش مسیحیت" تألیف دان ناردو با ترجمه مهدی حقیقت خواه از سوی انتشارات ققنوس منتشر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، مسیحیت از زمان بنیانگذارى‏اش در حدود دو هزار سال پیش، به گسترده‏ترین دین‏جهان تبدیل شده است، با ده‏ها فرقه که روى هم رفته تقریباً دو میلیارد پیرو را شامل‏مى‏شود. سرگذشت مسیحیت یکى از بزرگ‏ترین کامیابى‏هاى تاریخ است؛ و بر آمدن‏اولیه دین مسیحى از سرآغاز محقرش در فلسطین در قرن اول میلادى تا کامیابى‏اش به‏عنوان دین عمده اروپا در قرون وسطاى اولیه داستانى جذاب و در عین حال یکى ازبزرگ‏ترین نقاط عطف جهان است.

این نقطه عطف انقلابى به معناى واقعى بود که گستره‏اى بسیار پهناور و نتایجى دیرپاداشت. به راستى، همان‏طور که تاریخدان برجسته مایکل گرانت اظهار مى‏دارد،سرآغاز و گسترش مسیحیت اولیه «یکى از چند انقلابى را در تاریخ جهان (پایه‏گذارى کرد) که دوام آورده‏اند.»

 آنچه موفقیت اولیه مسیحیت را به یک‏انقلاب تبدیل کرد این بود که تغییرات فرهنگى فراگیرى، نخست در اروپا و خاورنزدیک و سپس در دیگر نقاط جهان، پدید آورد. این تغییرات بر رشد سیاسى،اجتماعى، و معنوى و سرنوشت تمامى ملت‏ها و اقوام، و همچنین افراد بى‏شمار، تأثیرژرفى برجا گذاشت.  

کد مطلب 811308

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