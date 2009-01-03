انفجار دو بمب در شمال کوزوو هفت زخمی برجا گذاشت

به گزارش خبرگزاری مهر، سخنگوی پلیس کوزوو روز شنبه به خبرگزاری فرانسه گفت: اولین انفجار که در نزدیکی یک قهوه خانه در شهر کوزووسکا در شمال کوزوو رخ داد، خسارات مالی فراوانی برجا گذاشت، اما قربانی نداشت.

وی افزود: انفجار دوم که در پی پرتاب یک بمب بسوی ماموران آتش نشانی رخ داد، هفت نفر از این ماموران را زخمی کرد.

ماموران آتش نشانی هنگام خاموش کردن حریقی که توسط گروهی از صربهای خشمگین در محله آلبانی نشین شهر کوزووسکا بوجود آمده بود با پرتاب یک بمب بسوی خود مواجه شدند.

هنوز شخص یا گروهی مسئولیت این انفجارها را برعهده نگرفته است.