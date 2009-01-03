سوال از متکی برای شناسایی شرکتهای صهیونیستی

محمد کرمی راد که با خبرنگار پارلمانی مهر گفتگو می کرد یادآور شد: موضوع حادثه تروریستی اخیر سراوان در کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس بررسی شد و در پی آن حسن کامران عضو کمیسیون به همراه جمشیدزهی نماینده سراوان به منطقه اعزام شدند و قرار است گزارش این هیئت این هفته در اختیار کمیسیون قرار گیرد.

نماینده مردم کرمانشاه در خانه ملت با اشاره به سوال مشترک خود و سه نماینده دیگر از منوچهر متکی وزیر امور خارجه گفت: سوال از متکی درخواست شناسایی شرکتهای صهیونیستی و جلوگیری از ورود کالاها و محصولات آن است.

وی ادامه داد: همچنین طراحان این سوال از وزیر خارجه در مورد پیگیریهای این وزارتخانه پیرامون انجام اقداماتی برای مطرح کردن تحریم کالاهای صهیونیستی در سازمان کنفرانس اسلامی سئوال خواهند کرد.

عضو کمیسیون امنیت ملی و عضو شورای مرکزی فراکسیون اصولگرایان ادامه داد: در شرایط فعلی که مردم غزه با نسل کشی مواجه هستند وزارت امور خارجه باید نه در حرف که در عمل اقداماتی را برای کمک به آنان انجام دهد و تحریم کالاهای اسرائیلی در کشورهای اسلامی کاری از این دست است.