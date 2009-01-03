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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۳۶

رئیس دانشگاه آزاد تهران مرکز:

دانشگاه آزاد در ربع قرن راه دانشگاههای بزرگ کشور را پیموده است

دانشگاه آزاد در ربع قرن راه دانشگاههای بزرگ کشور را پیموده است

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز گفت: سابقه فعالیت دانشگاه آزاد اسلامی در مقایسه با دانشگاههای دولتی قابل مقایسه نیست اما امروز شاهد آن هستیم که در ربع قرن فعالیت این دانشگاه رشدی معادل و در پاره ای از مواقع بیشتر از این دانشگاهها داشته است.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر گذشتی در مراسم تجلیل از نخبگان دانشگاه آزاد تهران مرکز با بیان این مطلب افزود: امروزه عصر رقابت و شتاب در حوزه فناوری، دانش و تولید علم است. امروز می توان گفت توسعه واقعی توسعه دانش محور است که در این نوع توسعه دانشگاهها نقش عمده ای در تولید علم و دانش بر عهده دارند.

وی خاطرنشان کرد: در ایران اسلامی سهم بزرگی از سرنوشت ارزنده علمی کشور و توسعه علمی و دانش بر عهده دانشگاه آزاد اسلامی بوده است.

رئیس دانشگاه آزاد تهران مرکز اظهار داشت: رشد دانشگاه آزاد اسلامی نشانگر مدیریت خلاق و توانمند این دانشگاه و حضور موفق دانشجویان و استادان در عرصه آموزش و پژوهش است.

گذشتی ادامه داد: امروز واحد تهران مرکز در مجموعه واحدهای دانشگاه آزاد از توانمندی علمی، آموزشی و پژوهشی بسیار خوبی برخوردار است و تواناییهای بالقوه خوبی نیز دارد که امیدواریم در سایه تلاش استادان و دانشجویان خوب و فعال این توانایی های بالقوه به فعل برسد و واحد تهران مرکزی جایگاه واقعی خود را در مجموعه واحدهای دانشگاهی دانشگاه آزاد داشته باشد.

وی تاکیدکرد: دانشگاه آزاد تهران مرکزی با 14 هزار فارغ التحصیل سهم عمده ای در توسعه علمی و آموزشی کشور داشته است. 42 هزار دانشجوی فعال، یک هزار کارمند، یک هزار عضو هیئت علمی، یک هزار و 500 مدرس مدعو، 180 رشته و گرایش تحصیلی در مقاطع مختلف و 11 دانشکده نشان از توانمندی های بالای دانشگاه آزاد تهران مرکز است.

رئیس دانشگاه آزاد تهران مرکز افزود: اعتبار دانشگاهها با خروجیشان که در واقع همان تولید علم است ارزیابی می شود، علمی که به تکنولوژی منتج شود و تکنولوژی که به صنعت پیوند داشته باشد. رابطه دانشگاهها با حوزه های نظریه پردازی و علوم انسانی نیز از اهمیت بسزایی در رشد و تعالی دانشگاهها برخوردار است.

دکتر گذشته ادامه داد: آموزشی مطلوب و سازنده است که پژوهش محور باشد و پژوهشی ارزنده است که بازدهی مطلوب در حوزه آموزشی داشته باشد و برقراری چنین ارتباط پویا و توانمندی می تواند موجب ارتقاء دانشگاه شود.

کد مطلب 811315

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