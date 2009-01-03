حساب ذخیره ارزی خالی نیست/ میر حسین موسوی کاندیدا نمی شود

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، احمد توکلی ظهر امروز در حاشیه دیدار با دانشجویان دانشگاه شیراز در جمع خبرنگاران افزود: انتظار داریم این موجودی همچنان بیشتر شود و برای رسیدن به این مهم نیز باید شرایطی پیش آید که برای هر موضوع به سراغ صندوق نرویم که تا بتوانیم برای سال آینده به آن تکیه کنیم در عین حال طرح تحول اقتصادی می تواند باعث فشار و کاهش موجودی صندوق شود و هم شاید افزایش موجودی را در پی داشته باشد.

وی در پاسخ به سئوالی مبنی بر برادشت بیش از حد دولت نهم از صندوق ذخیره ارزی نیز خاطرنشان کرد: در دوره خاتمی 10مرتبه از صندوق ذخیره ارزی اجازه برداشت گرفته شد که اضافه بر برنامه سوم بود و در دولت کنونی این برداشتها تاکنون به هفت مرتبه رسیده است ولی در حال حاضر کمیسیون بودجه تحقیق و تفحص از صندوق ذخیره ارزی را تصویب کرده که به زودی نتیجه آن اعلام می شود.

این نماینده مجلس در ادامه سخنان خود در پاسخ به سئوال خبرنگاری که در مورد اظهار نظر او مبنی بر منافق خواندن برخی از افراد در داخل کشور پرسید نیز بیان کرد: در داخل کشور نیز متاسفانه کسانی هستند که شعار اسرائیلی می دهند و اسم خود را نیز اصلاح طلب گذاشته اند و من خودم نیز از اصلاح طلبان دین دار خواسته ام که در این خصوص اعلام برائت کنند زیرا برخی از آنها به دین و انسانیت خیانت می کنند.

وی همچنین در پاسخ به طرح سئوالی در مورد اظهار نظرهایی مبنی بر حمله نظامی ایران به اسرائیل بیان کرد: من هم اگر دستم می رسید و با این کشور هم مرز بودیم چنین کاری انجام می دادم و امروز نیز داوطلبان برای مقابله با اسرئیل زیاد هستند از جمله دانشجویان، اما امکانات لازم برای چنین کاری فراهم نیست و اگر فراهم بود وظیفه ملی و مذهبی ماست که علیه اسرائیل مقابله کنیم.

کاندیدای ریاست جمهوری نمی شوم

رئیس مرکز پژوهش های مجلس در پاسخ به این سئوال خبرنگاری در مورد احتمال کاندیدا شدن برای انتخابات ریاست جمهوری نیز بیان کرد: تصمیمی برای این کار ندارم و در ادامه وقتی خبرنگار از او پرسید که "آیا به احمدی نژاد در انتخابات آتی رای می دهید" گفت: در این خصوص نیز هنوز تصمیم نگرفته ام.

توکلی با اشاره به سئوال خبرنگاری در خصوص احتمال کاندیدا شدن میر حسین موسوی و خاتمی نیز بیان کرد: هر دوی اینها انسانهای سیاسی و با سابقه ای هستند و سیاستمداران هیچگاه نمی توانند زندگی سیاسی خود را تعطیل کنند و من در این خصوص با موسوی صحبتی نکرده ام اما به اعتقاد من ایشان شرکت نمی کنند.