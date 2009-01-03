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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۵:۳۱

هفته بیست و یکم لیگ برتر /

شکست پرسپولیس برابر تیم 9 نفره ذوب آهن/ ششمین باخت رقم خورد

شکست پرسپولیس برابر تیم 9 نفره ذوب آهن/ ششمین باخت رقم خورد

هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر با شکست پرسپولیس برابر تیم 9 نفره ذوب آهن آغاز شد تا شاگردان افشین پیروانی دومین باخت متولی را تجربه کنند و از میزان شانس قهرمانی خود بکاهند.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابتهای فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور از ساعت 30/13 دقیقه امروز با دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران در ورزشگاه فولادشهر اصفهان آغاز شد.

در این دیدار که قضاوت آنرا هدایت الله ممبینی برعهده داشت تیم فوتبال ذوب آهن موفق شد با نتیجه 3 بر یک تیم فوتبال پرسپولیس را شکست دهد.

در این دیدار محمدرضا خلعتبری دقایق 30 و 46 و محمد صلصالی در دقیقه 66 برای ذوب آهن گلزنی کردند و تنها گل پرسپولیس را ابراهیم توره از روی نقطه پنالتی (80) به ثمر رساند. توره در دقیقه 87 یک پنالتی دیگر را هم از دست داد.

این دیدار پربرخورد دو اخراجی داشت که هر دو بازیکن هم از تیم ذوب آهن اخراج شدند. ابتدا در دقیقه 46 محمدرضا خلعتبری با دریافت کارت زرد دوم از زمین مسابقه اخراج شد و در دقیقه 87 نیز اسماعیل فرهادی به علت گرفتن توپ با دست درون دروازه با کارت قرمز مستقیم اخراج شد تا ذوب آهن دقایق پایانی را 9 نفره ادامه دهد.

این دومین شکست پیاپی تیم فوتبال پرسپولیس با هدایت افشین پیروانی بود. پرسپولیس هفته قبل نیز برابر ملوان در ورزشگاه آزادی با نتیجه 2 بر صفر مغلوب شد.
کد مطلب 811319

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