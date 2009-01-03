پالایش نامه های مردمی به رئیس جمهوری در مازندران پایان یافت

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد کریمی عصر شنبه در جلسه پیگیری وضعیت رسیدگی به نامه های مردمی سفردوم رییس جمهور با اشاره به اینکه مازندران دردورقبلی سفر دولت به استانها رتبه اول را در رسیدگی به نامه های مردمی بدست اورده است گفت: پالایش بیش از۱۳۰ هزار نامه ی مردمی دوردوم سفر ریاست جمهوری در مازندران به پایان رسید.
وی تصریح کرد : برای تسریع در پاسخ به نامههای مردمی کارگروه های تخصصی شامل کارگروه تسهیلات بانکی ، حمایتی و مسکن تشکیل شد.
وی گفت : شهروندان مازندرانی در ۳۸ درصد نامههای خود به رئیس جمهوری مساعدت و کمک مالی، ۲۶ درصد وام و تسهیلات، ۱۶ درصد اشتغال، سه درصد دارو و درمان، ۶/۲ درصد عمران شهری و روستایی و دو درصد شکایت از دستگاههای دولتی ۴/۲ درصد مسکن و ۱۰ درصد سایر امور را مطرح کردند.
عباس خمیری ، مسئول رسیدگی به نامههای مردمی رئیس جمهور در مازندران نیز دراین جلسه گفت: پاسخ نامههای مردم به رئیس جمهور در مازندران در ایام دهه مبارکه فجر داده میشود و شهروندان مازندرانی میتوانند برای پیگیری پاسخ نامههای خود به ادارههای مشخص شده و یا در ساری به خیابان فرهنگ جنب اداره کل تربیت بدنی مازندران ستاد رسیدگی به نامه های مردمی ریاست جمهوری مراجعه کنند.
خمیری افزود: در دور دوم سفر رئیس جمهوری و هیئت دولت به مازندران ۳۰۰ کارشناس و کاربر ورزیده، نامههای مردمی را بازگشایی، پالایش، بازبینی و ثبت رایانهای کردند و هماکنون نیز ۵۰ نفر در حال تفکیک و ارسال نامه به دستگاه های اجرایی می باشند.
وی با اشاره به اینکه شهروندان در دور نخست سفر هیئت دولت به مازندران، ۱۷۶ هزار نامه به رئیس جمهور نوشتند، گفت: تاکنون ۷۰ درصد این نامهها پاسخ مثبت داده شده است و ۳۰ درصد مابقی نامه ها یا فاقد آدرس بودند و یا اینکه مشکل قانونی داشتند که تمامی مشکلات مطرح شده در نامه ها بررسی شد.
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