تشکل مردمی "صهیون پژوهی" در زنجان تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، در گردهمایی تشکلهای مردمی عضو سازمان ملی جوانان استان زنجان که ظهر امروز در محل سازمان ملی جوانان استان زنجان و دبیران50 سازمان مردم نهاد جوانان استان زنجان که درحمایت از مردم غزه و ابراز انزجار از جنایات رژیم جبار، فاسد و خونخوار صهیونیستی برگزارشد، شرکت کنندگان ضمن بررسی وقایع و جنایات صهیونسیتها، تشکیل تشکل مردمی "صهیون پژوهی" با هدف حمایت ازمردم فلسطین به خصوص مردم بی دفاع غزه را به تصویب رساندند.

دبیران سازمانهای مردم نهاد زنجان، در این نشست اعلام کردند: شناسایی کالاهای تولیدی شرکتهای صهیونیستی یا وابسته به صهیونسیت، معرفی آن به مردم و تحریم استفاده از این کالاها در دستور کار تشکل مردمی "صهیون پژوهی" قرار خواهد گرفت.

تشکیل مجمع تشکلهای جوانان درحمایت از مردم غزه، ترجمه بیانیه ها و قطعنامه های سازمانهای مردم نهاد استان و ارسال به رسانه های بین المللی و اساتید دانشگاههای جهان، ارسال پیامک با محتوای ضد اسرائیلی و حمایت از مردم مظلوم غزه و صدور بیانیه های تحلیلی و انتشار آن دربین تجمعات مردمی و عزاداریها از جمله مصوبات گردهمایی دبیران سازمانهای مردم نهاد این استان می باشد.

همچنین برگزاری مسابقات دریافت ایده های نو برای نابودی اسرائیل، برپایی تجمعات جوانان و شب شعر درحمایت از مردم مظلوم غزه و برگزاری نمایشگاه عکس ازفجایع رژیم صهیونیستی در زمان عزاداری حسینیه اعظم و زینبیه که بزرگترین دسته عزاداری جهان محسوب می شوند، از دیگر مصوبات این تشکلها است.

