بسیجیان قدرت تحلیل خویش را افزایش دهند

به گزارش خبرنگار مهر، جواد قناعت بعد از ظهر شنبه در گردهمایی فرماندهان و بسیجیان ادارات کل استان در ساری با اشاره به جایگاه و فضیلت امام حسین (ع) در بین امامان گفت: انقلاب اسلامی با تاسی از قیام امام حسین (ع) شروع و به وقوع پیوست و ایران تنها کشوری است که تمامی موانع پیش روی خود را با آموزه های دینی تاکنون برداشته است.
وی گفت: اکنون بسیجیان باید بعد معنوی وارتباط با اهل بیت در درون خود را بالا بیرند و با افزایش قدرت تحلیل خود از وقایع ضریب آسیب پذیری خود در جامعه را کم کنند.
معاون سیاسی امنیتی استاندار مازندران راه نجات و رستگاری را تنها در ارتباط قوی با خدا و اهل بیت دانست و تصریح کرد: در دوران اوایل اسلام قدرت تحلیل یاران امامان ما کم بود و یکی از عوامل ضربه به مسلمین در آن زمان همین نقطه بود.
وی گفت: در جامعه کنونی قدرت تشخیص حق و باطل بسیار سخت شده است و تنها با مطالعه می توان قدرت تجزیه و تحلیل خود را بالا برد.
قناعت، رهبر معظم انقلاب و جایگاه ولی فقیه را مرجع تمامی تحلیل ها دانست و گفت: بین مرز خودی و غیرخودی فاصله کم است که باید با توجه به شرایط و ویژگیهای اعلام شده در فرمایشات معظم له در تشخیص دقت بیشتری کرد.
وی گفت: مدیریت عمیق و مدبرانه مقام معظم رهبری در تمام زمینه ها باعث حفظ و افزایش ثبات و استحکام انقلاب اسلامی است و با اینکه در ۳۰ سال گذشته دشمنان از راههای گوناگون درصدد ضربه به انقلاب بوده اند خوشبختانه با عنایت خداوند متعال کوچکترین مشکلی برای نظام مقدس ایران به وجود نیامده است.
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