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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۳۵

آخرین تحولات همسایگان شرقی/

بازداشت سخنگوی طالبان/ نشست سه جانبه پاکستان، افغانستان و ناتو

بازداشت سخنگوی طالبان/ نشست سه جانبه پاکستان، افغانستان و ناتو

بازداشت سخنگوی رهبر طالبان در پاکستان و نشست سه جانبه فرماندهان نظامی افغانستان، پاکستان و ناتو از مهمترین تحولات همسایگان شرقی کشورمان است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، "استاد محمد یاسر" که پس از سقوط طالبان در افغانستان در سال 2001 تا سال 2005 سخنگوی "ملا محمد عمر" رهبر طالبان بود توسط نیروهای امنیتی پاکستان بازداشت شد.

محمد یاسردر سال 2005 در پاکستان بازداشت شد و سپس به افغانستان منتقل شد اما وی در سال گذشته به همراه چهار عضو ارشد دیگر طالبان در معاوضه با یک روزنامه نگار ایتالیایی که توسط طالبان ربوده شده بود آزاد شد.

مقامات پاکستانی از بازداشت این عضو ارشد طالبان در پیشاور خبر دادند.  

-خبر دیگر آنکه دیروز نشستی میان فرماندهان ارتشهای پاکستان و افغانستان در کابل برگزار شد که در این نشست مقامات سازمان پیمان آتلانتیک شمالی ( ناتو ) نیز حضور داشتند.

بررسی برنامه های مبارزه با شورشیان مهمترین موضوع این نشست سه جانبه بود.

کد مطلب 811337

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