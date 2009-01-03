زمان رسیدگی به پرونده های قضایی در مازندران بین 15 تا 70 روز است

به گزارش خبرنگار مهر، عبدالحمید مرتضوی بعد از ظهر شنبه در شورای اداری نوشهر افزود: حدود پنج میلیون پرونده راکد در استان وجود دارد که برنامه‌ای برای دسته بندی آنان در دست اجرا‌ست.

مرتضوی تصریح کرد: در این رابطه پرونده‌ها به سه بخش پرونده‌های با اسناد مهم، قابل امحا و ارجاعی به سایر ادارات تقسیم‌بندی شده و بر اساس ضروریت مورد بررسی قرار می‌گیرد.

معاون قضایی دادگستری مازندران از آرشیو الکترونیکی پرونده‌های قضایی خبر داد و گفت: سیستم آرشیو الکترونیکی برنامه جدیدی است که برای بایگانی کردن پرونده‌ها از آن استفاده می‌شود.

وی به مسئله بهداشت قضایی اشاره داشت و تصریح کرد: در این طرح سعی می‌شود از ورودی پرونده به دستگاه قضایی، ایجاد پرونده‌های قضایی جلوگیری شود و اگر پرونده‌ای نیز ایجاد شد حتی الامکان در دستگاه‌های مربوط به خود رسیدگی شود.

وی افزود: از جمله این پرونده‌ها می‌توان به پرونده‌های تقسیم ارث که در اداره ثبت، تغییر نام‌ها یا اسناد سجلی که در ثبت احوال و پروند‌ه‌هایی از این دست اشاره کرد.

مرتضوی بیان داشت: ساماندهی امر ارجاع در این طرح برای پالایش و بررسی لزوم رسیدگی پرونده‌ها توسط مقام قضایی مورد نیاز است.

معاون قضایی دادگستری استان مازندران از تجهیز حوزه‌های قضایی استان به شبکه الکترونیکی تا دهه فجر امسال خبر داد.

به گفته وی، از 32 حوزه قضایی استان تاکنون 16 حوزه قضایی به سیستم CMS مجهز هستند و امیدواریم حوزه‌های باقیمانده تا دهه فجر سال جاری به این سیستم مجهز شوند.

معاون قضایی دادگستری مازندران از مختومه‌شدن هشت هزار پرونده سنوات گذشته خبر داد‌ و گفت: بیشترین آمار مربوط به پرونده‌های قضایی را مربوط به تصادف، مواد مخدر، مشکلات زمین و پرونده‌های مرتبط با آن برشمرد.