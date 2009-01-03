پیکان شکست را با پیروزی عوض کرد/ توقف سپاهان، شکست فولاد و داماش

به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاههای کشور عصر امروز با برگزاری 6 دیدار پیگیری شد که در یکی از این دیدارها تیم فوتبال پیکان موفق شد شکست برابر مقاومت را با پیروزی عوض کرده و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به پرسپولیس به رده پنجم لیگ برتر صعود کند.

همچنین دیدار حساس تیم های فوتبال صبا و سپاهان اصفهان در قم در حالی با تساوی یک بر یک به پایان رسید که فریدون فضلی در دقیقه 75 یک ضربه پنالتی را از دست داد.

نتایج کامل دیدارهای برگزار شده عصر امروز به شرح زیر است:

* مقاومت سپاسی شیراز یک - پیکان قزوین 2

گل ها: صادق کرمی(23) برای مقاومت - ایمان حیدری(55) و مهدی تاجیک(71) برای پیکان

* پیام مشهد 3 - داماش گیلان 2

گل ها: رضا حقیقی(20)، محمد سهیمی(73) و اشپیتین(88) برای پیام-رضا چاووشی(7) و مهدی نوری(68-پنالتی) برای داماش

* ملوان بندرانزلی 3 - فولاد خوزستان صفر

گل ها: محمد حیدری(39 و 54) و سعید یوسف زاده(20) برای ملوان

* صبای قم یک - سپاهان اصفهان یک

گل ها: محمد نوری(13) برای صبای قم – بهمن طهماسبی(22) برای سپاهان

* سایپا کرج یک - راه آهن شهرری صفر

گل: ایمان رزاقی راد (60) برای سایپا

* پاس همدان یک - برق شیراز صفر

گل: شهباز ارگینوف (85) برای پاس همدان

جدول رده بندی لیگ برتر:

1- ذوب آهن اصفهان 40 امتیاز(یک بازی کمتر)

2- استقلال 37 امتیاز(یک بازی کمتر)

3- صبای قم 34 امتیاز

4- پرسپولیس 33 امتیاز - تفاضل گل 6+ (36 زده و 30 خورده)

5- پیکان قزوین 33 امتیاز- تفاضل گل 6+ (34 زده و 28 خورده)

6- سپاهان اصفهان 33 امتیاز- تفاضل گل 6+ (30 زده و 24 خورده)

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17- پیام مشهد 18 امتیاز(یک بازی کمتر)

18- داماش گیلان 14 امتیاز(یک بازی کمتر)