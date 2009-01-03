30 کانون فرهنگی و هنری در زنجان راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امرالله حسنی ظهر امروز در جمع مسئولین کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان با تاکید بر لزوم توسعه فعالیت فرهنگی در جامعه به خصوص در مناطق محروم استان افزود: در همین راستا 60 درصد کانونهای استان در روستایی راه اندازی می شوند.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های این دبیرخانه در دهه فجر ادامه داد: با توجه به جایگاه و نقش خطیر مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و جایگاه تربیتی و اعتقادی که در پرورش افراد به ویژه جوانان بر عهده دارد، دبیرخانه مساجد استان اقدام به برگزاری برنامه‌های متنوعی در راستای تعمیق باورهای انقلابی در علاقمندان کرده است.

حسنی افزود: به منظور تبیین و بررسی اهداف امام راحل و انقلاب اسلامی و پاسخگویی به سوالات و شبهات جوانان، نشست‌های تخصصی بررسی سیره، شخصیت و اهداف عملی امام راحل با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در این دهه در سطح کانون‌های مساجد برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان گفت: برپایی نمایشگاه آثار هنری با مضمون انقلاب اسلامی، برپایی جلسات پرسش و پاسخ با محوریت انقلاب اسلامی، برگزاری مسابقه مقاله نویسی با عنوان مسجد و انقلاب اسلامی در هسته‌های پژوهشی، تجلیل از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان عضو کانون‌های مساجد، برگزاری نمایشگاه عکس از دوران انقلاب و نقش مردم زنجان در این پیروزی، برگزاری مسابقه پیام کوتاه "بهترین جمله در مورد ارتباط انقلاب اسلامی ایران و نهضت عاشورا"، برپایی ایستگاه نقاشی کودکان با موضوع انقلاب اسلامی از دیگر برنامه‌های کانون‌های مساجد در دهه فجر است.