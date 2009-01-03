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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۳۳

30 کانون فرهنگی و هنری در زنجان راه اندازی می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان از راه اندازی 30 کانون فرهنگی و هنری در دهه فجر در مناطق مختلف استان همزمان با سی امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امرالله حسنی ظهر امروز در جمع مسئولین کانونهای فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان با تاکید بر لزوم توسعه فعالیت فرهنگی در جامعه به خصوص در مناطق محروم استان افزود: در همین راستا 60 درصد کانونهای استان در روستایی راه اندازی می شوند.

وی در ادامه با تشریح برنامه‌های این دبیرخانه در دهه فجر ادامه داد: با توجه به جایگاه و نقش خطیر مساجد در پیروزی انقلاب اسلامی و جایگاه تربیتی و اعتقادی که در پرورش افراد به ویژه جوانان بر عهده دارد، دبیرخانه مساجد استان اقدام به برگزاری برنامه‌های متنوعی در راستای تعمیق باورهای انقلابی در علاقمندان کرده است.

حسنی افزود: به منظور تبیین و بررسی اهداف امام راحل و انقلاب اسلامی و پاسخگویی به سوالات و شبهات جوانان، نشست‌های تخصصی بررسی سیره، شخصیت و اهداف عملی امام راحل با حضور اساتید برجسته حوزه و دانشگاه در این دهه در سطح کانون‌های مساجد برگزار می شود.

مسئول دبیرخانه کانون‌های فرهنگی و هنری مساجد استان زنجان گفت: برپایی نمایشگاه آثار هنری با مضمون انقلاب اسلامی، برپایی جلسات پرسش و پاسخ با محوریت انقلاب اسلامی، برگزاری مسابقه مقاله نویسی با عنوان مسجد و انقلاب اسلامی در هسته‌های پژوهشی، تجلیل از خانواده‌های شهدا، ایثارگران و جانبازان عضو کانون‌های مساجد، برگزاری نمایشگاه عکس از دوران انقلاب و نقش مردم زنجان در این پیروزی، برگزاری مسابقه پیام کوتاه "بهترین جمله در مورد ارتباط انقلاب اسلامی ایران و نهضت عاشورا"، برپایی ایستگاه نقاشی کودکان با موضوع انقلاب اسلامی از دیگر برنامه‌های کانون‌های مساجد در دهه فجر است.

کد مطلب 811340

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