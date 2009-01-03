باز هم شکست را برگردن می گیرم / با این وضعیت نمی توانیم نتیجه بگیریم

به گزارش خبرنگار مهر، افشین پیروانی که پس از شکست این تیم برابر ذوب آهن اصفهان در جمع خبرنگاران سخن می گفت، ضمن بیان مطلب فوق افزود: ما اوایل بازی اصلا خوب بازی نکردیم اما کم کم توانستیم روند مسابقه را در اختیار بگیریم و اگر از فرصت های خود به خوبی استفاده می کردیم، نتیجه دیگری را در این دیدار کسب می کردیم.

وی ادامه داد: اگر توره می توانست ضربه پنالتی اش را به گل تبدیل کند شرایط بازی فرق می کرد و ما می توانستیم با توجه به 9 نفره بودن تیم میزبان حتی گل تساوی را به ثمر رسانده و یا نتیجه بهتری کسب کنم، ولی قطعا بازنده نبودیم.

سرمربی تیم فوتبال پرسپولیس تاکید کرد: باز هم من باخت را بر عهده می گیریم و امیدوارم با رفع مشکلات موجود در بازی های بعدی این نتایج را جبران کنیم.

پیروانی خاطرنشان کرد: من دیگر در مورد مسائل مدیریتی صحبت نمی کنم اما امیدوارم همه مسائل حل شود زیرا ما با وضعیت موجود نمی توانیم با توجه به تمرینات خوبی که انجام می دهیم، نتایج قابل قبولی را کسب کنیم.

دیدار تیم های فوتبال ذوب آهن اصفهان و پرسپولیس تهران که عصر امروز در ورزشگاه فولاد شهر اصفهان برگزار شد، با پیروزی 3 بر یک ذوب آهن به پایان رسید.