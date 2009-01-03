همایش عاشورایی بوم سرخ درکرمان برگزار می شود

عباس سالاری در گفتگو با مهر اظهار داشت: در این همایش که روزهای عاشورا و تاسوعا در مجتمع سوره برگزار می شود، 72 عکاس، 72 نقاش و 72 گرافیست در فضایی میان 72خیمه و بیرق حسینی به خلق آثار عاشورایی می پردازند.

وی تصریح کرد: این هنرمندان در روزهای 17و 18 ماه جاری همزمان با عاشورای امام حسین(ع) آثار خود را در زمینه حماسه کربلا در معرض دید عموم قرار می دهند.

سالاری افزود: تعزیه خوانان استان نیز به ترتیب تعزیه شهادت حضرت ابوالفضل(ع) و امام حسین(ع) را از ساعت 9 صبح روزهای تاسوعا و عاشورا برگزار می کنند.

وی گفت: هنرمندان علاقمند به شرکت در این همایش باید تا 15 دی ماه نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

وی با اشاره به پیشرفت 80 درصدی بهسازی مجتمع سوره گفت: بهسازی این مجتمع در روزهای اخیر روی سکوها و فضای باز متمرکز شده است و فضای مورد نیاز برای برگزاری همایش مهیا شده است.