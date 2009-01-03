کاهش انتقال گاز روسیه به اروپا درپی مشاجرات مسکو و کی یف

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ریانوستی، "ایون روسو" مدیر شرکت ترانس گاز رومانی گفت: "جریان گاز وارداتی در حدود 30 تا 40 درصد کاهش یافته است. این به دلیل مشاجره اوکراین با روسیه است."

روسیه در حدود 65 درصد گاز رومانی را تامین می کند. لهستان و مجارستان نیز از کاهش کم جریان گاز خبر دادند.

شرکت گازپروم، اوکراین را به سرقت گاز روسیه که برای مصرف کنندگان اروپایی ارسال می شود، متهم کرده، اما شرکت نفت و گاز اوکراین این اتهام را رد کرده است.

روسیه روز پنج شنبه از توقف انتقال گاز خود به اوکراین خبر داد. گازپروم اعلام کرده که اوکراین بیش از دو میلیون دلار به این شرکت بدهکار است. گاز اروپا از طریق اوکراین به اروپا منتقل می شود.

سال گذشته نیز به دنبال اختلافات موجود بین دو طرف، روسها در اقدامی تنبیهی ارسال گاز به اوکراین را برای چند روز در کوران سرمای زمستان سال گذشته متوقف کردند و مقامات کی یف نیز این اقدام سران کرملین را استفاده از انرژی در رقابتهای سیاسی یاد کرده و این عمل را تقبیح نمودند.

