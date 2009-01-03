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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۳۲

جاسبی خبر داد:

امکان ادامه تحصیل رایگان دانشجویان غزه در دانشگاه آزاد اسلامی

امکان ادامه تحصیل رایگان دانشجویان غزه در دانشگاه آزاد اسلامی

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی با محکوم کردن سکوت جامعه جهانی در مقابل فاجعه غزه از امکان ادامه تحصیل رایگان دانشجویان و تدریس استادان غزه در دانشگاه آزاد اسلامی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که امروز در تجمع اعتراض آمیز دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه سخن می گفت خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی آغوش خود را برای تامین زندگی و ادامه تحصیل دانشجویان غزه باز و امکانات آن را فراهم می کند.

رئیس شورای اجرایی اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام از روشنفکران غربی خواست در مقابل ددمنشی های رژیم صهیونیستی سکوت نکنند و اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاهیان غزه بدانند که دانشگاه آزاد اسلامی و اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام همدرد و همفکر آنان در دفاع از مردم بی دفاع و مظلوم غزه است.

وی همچنین از تخصیص کمکهای مادی، معنوی و فرهنگی برای حمایت از مردم بی دفاع غزه خبر داد.

جاسبی از اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام خواست تا فریاد انتقام خود از رژیم غاصب و ددمنش اسرائیل را به گوش جهانیان برسانند.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی همچنین از دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی خواست تا همچنان با اهدای خون و پرداخت کمکهای مادی و مایحتاج ضروری از مردم بی دفاع غزه حمایت و اقدامات ددمنشانه صهیونیستها را محکوم کنند.

کد مطلب 811357

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