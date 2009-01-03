امکان ادامه تحصیل رایگان دانشجویان غزه در دانشگاه آزاد اسلامی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر رئیس دانشگاه آزاد اسلامی که امروز در تجمع اعتراض آمیز دانشجویان و دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی نسبت به جنایات اخیر رژیم صهیونیستی در غزه سخن می گفت خاطرنشان کرد: دانشگاه آزاد اسلامی آغوش خود را برای تامین زندگی و ادامه تحصیل دانشجویان غزه باز و امکانات آن را فراهم می کند.

رئیس شورای اجرایی اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام از روشنفکران غربی خواست در مقابل ددمنشی های رژیم صهیونیستی سکوت نکنند و اعتراض خود را به گوش جهانیان برسانند.

وی خاطرنشان کرد: دانشگاهیان غزه بدانند که دانشگاه آزاد اسلامی و اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام همدرد و همفکر آنان در دفاع از مردم بی دفاع و مظلوم غزه است.

وی همچنین از تخصیص کمکهای مادی، معنوی و فرهنگی برای حمایت از مردم بی دفاع غزه خبر داد.

جاسبی از اتحادیه دانشگاههای جهان اسلام خواست تا فریاد انتقام خود از رژیم غاصب و ددمنش اسرائیل را به گوش جهانیان برسانند.

رئیس دانشگاه آزاداسلامی همچنین از دانشگاهیان دانشگاه آزاد اسلامی خواست تا همچنان با اهدای خون و پرداخت کمکهای مادی و مایحتاج ضروری از مردم بی دفاع غزه حمایت و اقدامات ددمنشانه صهیونیستها را محکوم کنند.