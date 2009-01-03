90 درصد راه های روستایی در مشگین شهر مسدود است

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عبادالهی بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه در محل فرمانداری اظهار داشت: بازگشایی راه های ارتباطی روستایی با توجه به بارش سنگین برف طی سه روز گذشته به کندی صورت می گیرد.

وی راه های اصلی و فرعی روستایی این شهرستان را 250 کیلومتر عنوان کرد و ابراز داشت: کمبود امکانات راهداری و برف روبی در این شهرستان عمده ترین مشکل در باز گشایی محورهای ارتباطی است.

این مسئول همچنین از اعزم اکیپهای کمکی و تجهیزات اضافی برای تسریع در بازگشایی راه های روستایی خبر داد و خاطر نشان کرد: طی دو روز گذشته گروه های امدادی در محورهای مواصلاتی این شهرستان 200 مسافر و راننده گرفتار در برف و کولاک را نجات داده اند.

عبادالهی در ادامه با تاکید بر آمادگی بیشتر ستاد حوادث غیرمترقبه مشگین شهر اضافه کرد: دستگاه های اجرایی و مرتبط و بویژه اعضای ستاد باید تعامل مطلوبی برای پیشبرد کار داشته باشند.

