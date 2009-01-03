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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۳۱

90 درصد راه های روستایی در مشگین شهر مسدود است

90 درصد راه های روستایی در مشگین شهر مسدود است

اردبیل - خیرگزاری مهر: سرپرست فرمانداری مشگین شهر گفت: با وجود تلاش شبانه روزی ماموران راهداری هم اکنون 90 درصد راه های ارتباطی روستایی در مشگین شهر مسدود است.

به گزارش خبرنگار مهر، سید حمید عبادالهی بعد از ظهر امروز در جلسه ستاد حوادث غیرمترقبه در محل فرمانداری اظهار داشت: بازگشایی راه های ارتباطی روستایی با توجه به بارش سنگین برف طی سه روز گذشته به کندی صورت می گیرد.

وی راه های اصلی و فرعی روستایی این شهرستان را 250 کیلومتر عنوان کرد و ابراز داشت: کمبود  امکانات راهداری و برف روبی در این شهرستان عمده ترین مشکل در باز گشایی محورهای ارتباطی است.

این مسئول همچنین از اعزم اکیپهای کمکی و تجهیزات اضافی برای تسریع در بازگشایی راه های روستایی خبر داد و خاطر نشان کرد: طی دو روز گذشته گروه های امدادی در محورهای مواصلاتی این شهرستان 200 مسافر و راننده گرفتار در برف و کولاک را نجات داده اند.

عبادالهی در ادامه با تاکید بر آمادگی بیشتر ستاد حوادث غیرمترقبه مشگین شهر اضافه کرد: دستگاه های اجرایی و مرتبط و بویژه اعضای ستاد باید تعامل مطلوبی برای پیشبرد کار داشته باشند.

کد مطلب 811360

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