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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۲۴

حاشیه های استقلال - مس/

قلعه نویی در آغوش مظلومی / سه فرانسوی در ورزشگاه آزادی

قلعه نویی در آغوش مظلومی / سه فرانسوی در ورزشگاه آزادی

دیدار تیم های فوتبال استقلال تهران و مس کرمان فرصتی برای دیدار مجدد امیر قلعه نویی و پرویز مطلومی دو آبی پوش سابق بود.

به گزارش خبرنگار مهر، در ابتدای دیدار دو تیم امیر قلعه نویی به سمت نیمکت مس کرمان رفت و برای دقایقی پرویز مظلومی را در آغوش گرفت و با شاگردان گذشته اش هم دیدار کرد. ضمن اینکه بازیکنان تیم مس نیز که قبلا شاگرد امیر قلعه نویی بوده اند قبل از شروع بازی با دسته گل به سمت قلعه نویی رفتند.

* سه گزارشگر فرانسوی برای تهیه گزارش از وضعیت فوتبال ایران به ورزشگاه آزادی آمده بودند که به تصویربرداری از تماشاگران و حاشیه های دیدار استقلال و مس پرداختند.

* اعضای خانواده جانواریو بازیکن میانی تیم فوتبال استقلال از جایگاه خبرنگاران این دیدار را تماشا کردند.

* هواداران استقلال که تعداشان به کمتر از 8 هزار نفر می رسید پرویز مظلومی و بازیکنان استقلال را تشویق کردند.

* واعظی آشتیانی مدیرعامل و علی انصاری عضو هیئت مدیره باشگاه استقلال با حضوردر جایگاه ویژه این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

* تعداد معدودی از تماشاگران مس کرمان با سفر به تهران در ضلع جنوبی ورزشگاه آزادی این دیدار را از نزدیک تماشا کردند.

* هواداران تیم فوتبال استقلال قبل از شروع این دیدار دقایقی به سینه زنی و نوحه سرایی به مناسبت ایام سوگواری حضرت اباعبدالله الحسین (ع) پرداختند.

کد مطلب 811362

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