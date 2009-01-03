باید در همان نیمه اول کار را تمام می کردیم/ نشنیدم به کسی توهین کنند

به گزارش خبرنگار مهر، امیر قلعه نویی پس از پیروزی 2 بر یک امروز تیمش برابر مس کرمان در جمع خبرنگاران افزود: فوتبال خوبی را از سوی هر دو تیم شاهد بودیم. مس یکی از تیم های خوب لیگ برتر است که همیشه برابر تیم های بزرگ فوتبال قابل قبولی را به نمایش می گذارد.

وی ادامه داد: استقلال امروز بدشانس بود واگر در نیمه اول از فرصت های پیش آمده به درستی استفاده می کرد باید در همان نیمه اول کار را تمام می کرد و پیروز از میدان خارج می شد. متاسفانه ما در این دیدار هم روی یک حرکت بچگانه گل خوردیم اما بازیکنان در ادامه بازی به خود آمدند و توانستند نتیجه را تغییر دهند.

سرمربی تیم فوتبال استقلال با بیان اینکه نگرفتن پنالتی ها به سود استقلال به سریال تبدیل شده است گفت: قصد داریم کلیه قضاوت های بازیهای استقلال را تهیه کنیم تا مشخص شود بر تیم ما چه گذشته است.

قلعه نویی با انتقاد از برنامه ریزی غیراصولی برای مسابقات لیگ برتر گفت: ما هم می توانیم از خیلی از کشورهای دنیا الگوبرداری کرده تا بتوانیم یک برنامه ریزی خوب و مدرن در فوتبالمان داشته باشیم. تیم ما در فاصله 70 روز فقط شش بازی کرده که میانگین 11 روز یک بازی را دارد اما بعد از این تعطیلات آنقدر بازی ها فشرده می شود که میانگین 2 روز و نیم یک بازی بوجود می آید که متاسفانه این به ضرر تمامی تیم ها خواهد بود.

وی هرگونه توهین هواداران استقلال به مظلومی ، صادقی و رحمتی را در کرد و گفت: من اصلا متوجه این قضیه نشدم ولی مطمئن باشید این قضیه را قویا محکوم می کنم و اجازه نمی دهم که به این عزیزان که از خانواده استقلال هستند توهین کنند. تماشاگران باید بدانند آقای پرویز مظلومی سالها در استقلال بازی و مربیگری کرده و باعث افتخار باشگاه استقلال است.