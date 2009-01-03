برای کسب امتیاز به تهران آمده بودیم/ گل دوم استقلال مشکوک بود

به گزارش خبرنگار مهر، پرویز مظلومی پس از شکست امروز تیمش برابر استقلال در جمع خبرنگاران افزود: بازی بسیار خوبی بود و تماشاگران از این بازی لذت بردند. ما با یک برنامه ریزی کامل به تهران آمده بودیم و هدف مان بود که با دست پر به کرمان برگردیم اما متاسفانه در لحظات آخر بازی با یک گل که اعتقاد دارم مشکوک به آفساید بود بازی را واگذار کردیم.

وی گفت: ما می دانستیم که استقلال با توجه به دو بازیکن سریع خود به نام حیدری و امیرآبادی با ارسال از جناحین به روی دروازه ما فشار خواهد آورد و ما سعی کردیم که تمام این نقاط را بسته تا از این طریق گل نخوریم اما متاسفانه گل اول را استقلال از روی همین تاکتیک خود زد.

مظلومی جو ورزشگاه را جو خوبی نخواند و گفت: فشار تماشاگر بر روی داور بسیار زیاد بود و این قضیه موجب شد که داور در صحنه های زیادی به ضرر ما سوت بزند و متاسفانه از این سوت ها متضرر شدیم.

مظلومی در مورد توهین برخی هواداران استقلال به خودش ، رحمتی و صادقی گفت: شاید عده ای از این تماشاگران اینقدر جوان هستند که نمی دانند من چیزی نزدیک 25 سال در استقلال بودم و 13 سال برای این تیم بازی کردم و 12 سال روی نیمکت استقلال مربیگری کردم . در هر صورت من برای تمامی طرفداران استقلال احترام خاصی قائل هستم و همه آنها را دوست دارم حتی کسانی که به ما بی احترامی کردند.

وی گفت: متاسفانه حواشی زیادی قبل از این بازی وجود داشت و حتی صحبتی شده بود مبنی بر اینکه یکی از واسطه های تیم استقلال با ادینهو بازیکن خارجی ما صحبت کرده و قول اروپایی شدن به ایشان داده بود که من امیدوارم دیگر این مسائل در فوتبال وجود نداشته باشد.

سرمربی مس کرمان در خصوص تعطیلی لیگ گفت: متاسفانه این تعطیلات هم به ما و هم به دیگر تیم ها ضرر خواهد زد و با توجه به در پیش بودن مقدماتی جام جهانی ، جام ملت های آسیا و جام باشگاههای آسیا باید خودمان را با این برنامه ریزی تطبیق داده و با آن کنار بیاییم.