همایش شعر عاشورایی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش معنوی 95 آثار از شاعران و داستان‌نویس مازندرانی به دبیرخانه این همایش ارسال شد که 25 اثر برتر در موضوع‌های محرم و عاشورا حسینی در این همایش قرائت شد.



رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل بعدازظهر امروز در این همایش گفت: فراخوان شرکت در این همایش حدود 45 روز قبل به مناطق استان ارسال شد.

حسین جوادی تصریح کرد: استقبال شاعران، داستان نویسان و هنرمندان در این همایش بسیار چشمگیر بوده است.

وی با اشاره به اینکه شاعران و داستان‌نویسان باید در آثارشان ذوق عاشورایی‌ خود را نیز به‌ کار گیرند افزود: توجه داشتن به موضوع مهم این حماسه بزرگ موجب ماندگاری آثارشان خواهد شد.

جوادی از شاعران و داستان‌نویسان جوان خواست تا در ارائه آثارشان از واقعه محرم و حماسه عاشورا، تحقیق و پژوهش بنیادی بیشتری انجام دهند.