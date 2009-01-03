همایش شعر عاشورایی مازندران برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، در این همایش معنوی 95 آثار از شاعران و داستاننویس مازندرانی به دبیرخانه این همایش ارسال شد که 25 اثر برتر در موضوعهای محرم و عاشورا حسینی در این همایش قرائت شد.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی آمل بعدازظهر امروز در این همایش گفت: فراخوان شرکت در این همایش حدود 45 روز قبل به مناطق استان ارسال شد.
حسین جوادی تصریح کرد: استقبال شاعران، داستان نویسان و هنرمندان در این همایش بسیار چشمگیر بوده است.
وی با اشاره به اینکه شاعران و داستاننویسان باید در آثارشان ذوق عاشورایی خود را نیز به کار گیرند افزود: توجه داشتن به موضوع مهم این حماسه بزرگ موجب ماندگاری آثارشان خواهد شد.
جوادی از شاعران و داستاننویسان جوان خواست تا در ارائه آثارشان از واقعه محرم و حماسه عاشورا، تحقیق و پژوهش بنیادی بیشتری انجام دهند.
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