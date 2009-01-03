اقدام جدی برای آزادسازی سواحل مازندران صورت نگرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، سید رمضان شجاعی عصر شنبه در حاشیه بازدید از تاسیسات گردشگری و ساحلی شهرستان ساری افزود: به رئیس جمهور نیز گفتیم که معلوم نیست متولی دریا کدام سازمان یا وزارتخانه است، هر سال صدها نفر انسان در دریا غرق شده و جان خود را از دست می‌دهند، اما هیچ دستگاهی پاسخگو نیست.

وی افزود: از طرفی 94 درصد سواحل در اختیار بخش خصوصی و دستگاه‌های دولتی است و تنها شش درصد آن در اختیار مردم است که آن هم از لحاظ امکانات جای بحث و تأمل دارد.

آزادسازی سواحل فقط در تیتر روزنامه ها خلاصه شد

شجاعی تصریح کرد: بحث آزادسازی سواحل هم فقط در تیتر روزنامه‌ها خلاصه شده، در حالیکه هیچ اقدام جدی برای استفاده عموم مردم از این بخش‌ها صورت نگرفته است، ضمن اینکه بخشی از آزادسازی‌ها برای حضور سرمایه‌گذاران انجام شده اما هیچ حمایتی از سرمایه‌گذار به عمل نمی‌آید.

وی درباره کشاورزی مازندران اضافه کرد: کشاورزی ما تاوان بی‌برنامگی مسئولان ذی‌ربط در کشور را می‌پردازد و عمده مطالبات مردم از رئیس جمهور در سفر اخیرش به مازندران نیز در همین رابطه بود.

شجاعی یادآور شد: بر اساس دستور رئیس جمهور وزیر کشاورزی باید حداقل ماهی یک بار به مازندران سفر کند.

وی تصریح کرد: کشاورزی ما در ماه‌های اخیر دچار حوادث ناگواری شد که همین امر انگیزه کشاورزان را از بین برد و متاسفانه حمایت‌های جدی هم صورت نگرفت.

نماینده مردم ساری در مجلس گفت:‌ در شرایط کنونی تنها صنعتی که می‌تواند مازندران را از این وضعیت بغرنج نجات دهد، صنعت گردشگری است و البته این صنعت هم در صورتی می‌تواند کمک کننده باشد که زیرساخت‌های توسعه آن فراهم شود و به جایی برسیم که این صنعت برای استان درآمدزایی و ارزآوری داشته باشد.

محرومیتهای مازندران کمتر از استانی چون سیستان و بلوچستان نیست

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس با تاکید بر این که محرومیت‌های مازندران کمتر از استان محرومی چون سیستان و بلوچستان نیست، افزود: باید نگاه مسئولان عالی‌رتبه کشور به استان ما عوض شود.

وی ادامه داد: مازندران فقط پلاژهای رنگارنگ سواحل دریا نیست، قسمت جنوبی استان ناحیه‌ای کوهستانی قرار دارد که از فقر امکانات اولیه رنج می‌برد، مازندران تماماً به ‌صورت یک مجموعه قابلیت پذیرش گردشگر را دارد و امکانات و حمایت‌ها نیز باید در همه جای استان توزیع شود، روستا، جنگل، دشت، دریا و حتی فرهنگ مردم مازندران برای توریست‌ها جالب و قابل استفاده است، هر چند دریا هم فاقد برنامه‌ریزی مدنی است.

این نماینده اصولگرای مجلس اظهار داشت: وقتی می‌گوییم محیط زیست هم باید در توسعه گردشگری همکاری کند معنایش این نیست که محدودیت‌های زیست محیطی در نظر گرفته و قطعاً محدودیت‌ها و ضوابط باید با توجه به شرایط اقلیمی هر استان اعمال شود.

وی در بخش دیگری با اشاره به لزوم حمایت از سرمایه‌گذاری و سرمایه‌گذاران‌ گفت: باید نظرسنجی کنیم که چند درصد از سرمایه‌گذاران در استان ما موفق بوده و چند درصد موفق نبوده‌اند و دلایل ناکامی آنها چه بوده است، نماینده مردم ساری در مجلس هشتم افزود: باید فهم خود از قانون را وسعت دهیم و از ظرفیت‌‌های قانونی برای توسعه استان بهره ببریم.

وی خاطر نشان کرد: متأسفانه برای بهره‌برداری از قابلیت‌های گردشگری مازندران برنامه‌ریزی مدون و حساب‌شده‌ای وجود ندارد، اجرای طرح دریا در تابستان هر سال نمی تواند انتظارات را برآورده سازد.

وی تصریح کرد: استفاده از دریا فرهنگی دارد که ما هنوز آن را درست نکردیم و هنوز مشخص نیست که متولی این امر کیست، در دنیا فرایند جدیدی برای بهره‌برداری از ظرفیت‌های گردشگری در جریان است که با آنچه در کشور و استان توریستی ما می‌گذرد قابل قیاس نیست.

شجاعی اظهار داشت: مدون کردن فرهنگ گردشگری نیازمند عقل جمعی است و همه دستگاه‌ها باید در جایگاه خود از ظرفیت‌های خودشان برای حصول این مقصود بهره ببرند،