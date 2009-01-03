به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره بیست و هفتم تئاتر فجر اعلام کرد خالق "سه شب با مدوکس"، "داستان خرسهای پاندا"، "تماشاچی محکوم به اعدام"، "زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی"، "اسبهای پشت پنجره" و ... همزمان با هفته اول جشنواره امسال در ایران حضور خواهد داشت.
این نویسنده متولد رومانی که از سال 1993 در تابعیت فرانسه است، در جشنواره تئاتر فجر امسال برای نمایشنامهنویسان جوان ایران کارگاه نمایشنامهنویسی خواهد داشت و از جمله برنامههای او دیدار با نمایشنامهنویسان حرفهای ایران است.
چهار نمایشنامه ویسنییک با قلم تینوش نظمجو به فارسی برگردانده شده و از آثار دیگر او میتوان به "مرد زباله"، "پاتیتورهای قلابی شاه"، "موش خرمالو و دلقک شاه"، "نان در جیب" و "آخرین گودو" اشاره کرد.
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