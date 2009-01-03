به گزارش خبرگزاری مهر، ستاد خبری جشنواره بیست و هفتم تئاتر فجر اعلام کرد خالق "سه شب با مدوکس"، "داستان خرس‌های پاندا"، "تماشاچی محکوم به اعدام"، "زن همچون میدان نبرد در جنگ بوسنی"، "اسب‌های پشت پنجره" و ... همزمان با هفته اول جشنواره امسال در ایران حضور خواهد داشت.

این نویسنده متولد رومانی که از سال 1993 در تابعیت فرانسه است، در جشنواره تئاتر فجر امسال برای نمایشنامه‎نویسان جوان ایران کارگاه نمایشنامه‎نویسی خواهد داشت و از جمله برنامه‎های او دیدار با نمایشنامه‎نویسان حرفه‎ای ایران است.

چهار نمایشنامه ویسنی‌یک با قلم تینوش نظم‎جو به فارسی برگردانده شده و از آثار دیگر او می‎توان به "مرد زباله"، "پاتیتورهای قلابی شاه"، "موش خرمالو و دلقک شاه"، "نان در جیب" و "آخرین گودو" اشاره کرد.