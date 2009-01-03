اعتراضی به داور نکردم / تا پایان فصل در خدمت ذوب آهن خواهم بود

به گزارش خبرنگار مهر، منصور ابراهیم زاده پس از پیروزی این تیم برابر پرسپولیس تهران در جمع خبرنگاران گفت: درست است پرسپولیس تیم بزرگی است که از بازیکنان قدرتمندی سود می برد اما تیم ذوب آهن هم تیمی تاکتیک پذیر است که بازیکنان با ارائه دستورات کادر فنی، در زمین برای موفقیت مجموعه بزرگ ذوب آهن تلاش می کنند.

وی با بیان اینکه تیمش حتی پس از دو اخراج هم بر روند بازی مسلط بود، ادامه داد: در این مدت توانسته ام تاثیرات مثبتی روی تیم بگذارم و با توجه به تاکتیک پذیری بازیکنان، تیم ذوب آهن روند رو به رشدی را در پیش گرفته است.

سرمربی تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان در مورد صحنه اعتراضش به داور مسابقه تاکید کرد: در آن صحنه تنها برای آنکه از برخورد بازیکنانم با داور مسابقه جلوگیری کنم، وارد زمین مسابقه شدم و به داور اعتراض نکردم.

وی اضافه کرد: در حیطه وظیفه من نیست که در امور داوری دخالت کنم ولی باید بگویم تکرار ضربه پنالتی کاملا صحیح بود. بازیکنان ما باید بیشتر از گذشته تلاش کنند تا در جریان بازی اصول فنی فوتبال را رعایت کنند.

ابراهیم زاده در پایان با بیان اینکه تیمش درپایان فصل یا سه رده نخست جدول را به خود اختصاص می دهد یا قهرمان جام حذفی می شود، در مورد حضورش در تیم فوتبال امید کشورمان گفت: من به عنوان یک مربی حرفه ای وظیفه دارم تا پایان فصل به تهعداتم به تیم فوتبال ذوب آهن اصفهان عمل کنم.