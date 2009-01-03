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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۶:۵۹

احداث بزرگترین خط تولید 132 ولت کابل شمال غرب کشور در بستان آباد

تبریز - خبرگزاری مهر: رئیس نمایندگی سازمان صنایع و معادن در بستان آباد اعلام کرد: بزرگترین خط تولید 132 ولت کابل شمال غرب کشور در بستان آباد احداث می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بستان آباد، محسن کیوانی بعد از ظهر امروز در گفتگو با خبرنگاران افزود: کلنگ عملیات ساخت این واحد تولیدی همزمان با ایام دهه فجر و در گرامیداشت سی امین سال پیروزی انقلاب اسلامی به زمین زده خواهد شد.

وی تصریح کرد: با بهره برداری از این واحد بزرگ، ‌برای 300 نفر به طور مستقیم و 700 نفر به طور غیر مستقیم فرصت شغلی ایجاد می شود.

کیوانی اظهار داشت: برای احداث خط تولید 132 کیلوولت کابل در این شهرستان، اعتباری افزون بر 400 میلیارد ریال پیش بینی شده است.

رئیس نمایندگی سازمان صنایع و معادن در بستان آباد خاطر نشان کرد: این خط تولید تا یک سال آینده مورد بهره برداری قرار خواهد گرفت.

وی یادآور شد: در ایام دهه فجر امسال علاوه بر کلنگ زنی ساخت این واحد تولیدی،‌ کارخانه های تولید سیم و کابل،‌ آب معدنی، قطعات تراکتور، ‌کارتن، ‌اسید بوریک و پروفیل آلومنیوم با اشتغالزایی بیش از یکصد نفر در شهرستان بستان آباد افتتاح خواهد شد.

کد مطلب 811390

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