به گزارش خبرنگار مهر عظیم ابراهیم ‌پور بعد از ظهر امروز در جمع مدیران انجمن نمایش استان در محل این اداره اظهار داشت: این جشنواره در دو بخش مسابقه و تجلیل از پیشکسوتان عرصه تئاتر و هنرهای نمایشی استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: بخش مسابقه این جشنواره نیز به اجرای نمایشهای راه یافته از تمامی شهرستانهای استان به مرحله نهایی و نیز نمایشهای جنبی و میهمان جشنواره اختصاص یافته است.

ابراهیم پور در ادامه برگزاری این جشنواره را در رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه و توانمند در عرصه هنر تئاتر استان موثر دانست و تصریح کرد: از نظر محتوایی و تکنیک تئاتر استان اردبیل در سطح کشور مطرح می باشد.

وی حضور فعال و تاثیر گزار گروه های نمایشی و تئاتر استان را در جشنواره های مطرح داخلی و بین المللی از جمله موفقیتهای این استان برشمرد و یاد آور شد: برای استمرار این موفقیتها باید اجرای نمایشهای استانی در طول سال تداوم داشته باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به تشکیل و فعالیت 35 گروه تئاتر و نمایش در استان خاطر نشان کرد: توجه به آثار تولیدی و بکار گیری خلاقیت و ابتکار به پویایی و رشد هر چه بیشتر تئاتر استان کمک خواهد کرد و گروه های نمایشی استان باید در این راستا حرکت نمایند.

وی در پایان ضمن رد هر گونه رکود و سکون در بخش نمایشی استان، دعوت از اساتید برجسته تئاتر کشوری، برگزاری کلاسهای آموزشی، برگزاری جشنواره های استانی و سراسری و افزایش سالنهای نمایشی را از برنامه های اداره فرهنگ و انجمن نمایش استان در سال جاری عنوان کرد.

