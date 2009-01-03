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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۳۴

جشنواره بزرگ تئاتر در اردبیل برگزار می‌شود

جشنواره بزرگ تئاتر در اردبیل برگزار می‌شود

اردبیل - خبرگزاری مهر: مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان اردبیل از برگزاری جشنواره بزرگ تئاتر استان در دهه فجر سال جاری خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر عظیم ابراهیم ‌پور بعد از ظهر امروز در جمع مدیران انجمن نمایش استان در محل این اداره اظهار داشت: این جشنواره در دو بخش مسابقه و تجلیل از پیشکسوتان عرصه تئاتر و هنرهای نمایشی استان برگزار خواهد شد.

وی افزود: بخش مسابقه این جشنواره نیز به اجرای نمایشهای راه یافته از تمامی شهرستانهای استان به مرحله نهایی و نیز نمایشهای جنبی و میهمان جشنواره اختصاص یافته است.

ابراهیم پور در ادامه برگزاری این جشنواره را در رشد و شکوفایی استعدادهای بالقوه و توانمند در عرصه هنر تئاتر استان موثر دانست و تصریح کرد: از نظر محتوایی و تکنیک تئاتر استان اردبیل در سطح کشور  مطرح می باشد.

وی حضور فعال و تاثیر گزار گروه های نمایشی و تئاتر استان را در جشنواره های مطرح داخلی و بین المللی از جمله موفقیتهای این استان برشمرد و یاد آور شد: برای استمرار این موفقیتها باید اجرای نمایشهای استانی در طول سال تداوم داشته باشد.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان با اشاره به تشکیل و فعالیت 35 گروه تئاتر و نمایش در استان خاطر نشان کرد: توجه به آثار تولیدی و بکار گیری خلاقیت و ابتکار به پویایی و رشد هر چه بیشتر تئاتر استان کمک خواهد کرد و گروه های نمایشی استان باید در این راستا حرکت نمایند.

وی در پایان ضمن رد هر گونه رکود و سکون در بخش نمایشی استان، دعوت از اساتید برجسته تئاتر کشوری، برگزاری کلاسهای آموزشی، برگزاری جشنواره های استانی و سراسری و افزایش سالنهای نمایشی را از برنامه های اداره فرهنگ و انجمن نمایش استان در سال جاری عنوان کرد.

کد مطلب 811402

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