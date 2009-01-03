به گزارش خبرنگارمهر در تبریز، مسعود زاهدیان بعد از ظهر امروز در حاشیه جلسه هماندیشی شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شمالغرب کشور گفت: امسال در سال پیشگیری، پیشگیری و درمان معتادان از اولویت برنامههای شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر است.
وی با اشاره به نخستین هماندیشی شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شمالغرب کشور در تبریز، اجرای همایشهای منطقهای را از جمله سیاستهای این اداره کل خواند و گفت: در راستای اهداف و سیاستهای کلی تعیین شده از سوی ستاد مبارزه با مواد مخدر این همایشها به صورت منطقهای و در قالب استانهای مجاور در کشور برگزار میشود.
مدیر کل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر کشور افزود: افزایش توان و کیفیت ماموریتهای مبارزه با مواد مخدر و بهینهسازی نحوه این برخورد از جمله اهدافی است که در اجرای این همایشها مدنظر قرار میگیرد.
مدیر کل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر در پاسخ به این سئوال که افزایش میزان کشفیات مواد مخدر به افزایش توان ناجا بوده یا ناشی از افزایش تولید است،گفت: هر دو این عوامل در موضوع افزایش کشفیات دخیل هستند.
زاهدیان اظهارداشت: افزایش تولید مواد مخدر و افزایش توان ناجا در افزایش میزان کشفیات مواد مخدر در کشور دخالت دارد.
وی گفت: امسال 540 تن انواع مخدر از سوی نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و بسیج سپاه پاسداران در کشور کشف شده است که در مقایسه با سالهای گذشته افزایش بیسابقه داشته است.
مدیر کل امور اجرایی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین در پاسخ به سوال دیگری در خصوص اجرای طرح نجات گفت: با اجرای طرح نجات 580 هزار نفر از معتادان کشور تحت مراقبتهای درمانی قرار گرفتند.
زاهدیان تاکید کرد: پیش از اجرای این طرح 300 هزار نفر از سوی وزارت بهداشت و درمان و بهزیستی مورد درمان بودند که با اجرای این طرح به 580 هزار نفر رسیده است.
وی یادآور شد: باوجود اینکه در نخستین روزهای اجرای این طرح برخی مقامهای سازمان ملل ایران را به بلندپروازی در درمان معتادان متهم میکردند، ولی یک سال پس از اجرای این طرح همان افراد اقدامات درمانی معتادان را از سوی جمهوری اسلامی ایران بینظیر توصیف کردند.
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