بازیکنان سایپا برای بردن انگیزه بالایی دارند/ نیمه بالای جدول را هدف گرفته ایم

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مایلی کهن سرمربی سایپا که پس از پیروزی یک بر صفر تیمش مقابل راه آهن در جمع خبرنگاران سخن می گفت با بیان این مطلب افزود : این نتایج خواست و اراده خود بازیکنان است. اگر بچه ها انگیزه پیروزی نداشته باشند و فعل خواستن را خوب صرف نکنند مربی هم نمی تواند تاثیری در نتیجه تیم داشته باشد.

مایلی کهن اضافه کرد: ابزار کار مربی همین بازیکنان هستند و این انگیزه بالای آنهاست که نتایج اخیر سایپا را رقم زده و من از زحمات تک تک آنها در کسب نتایج سایپا تشکر می کنم.

وی در خصوص دیدار با راه آهن تصریح کرد: ما بازی سختی را پشت سر گذاشتیم و از معدود موقعیت هایی که داشتیم برای پیروزی در این دیدار استفاده کردیم.

مایلی کهن ادامه داد: بازیکنان سایپا امروز فوتبال مدرن و تاکتیکی را به نمایش گذاشتند و از عمق دفاع راه آهن برای گلزنی استفاده کردند پاسخ زحمات خود را در تمرینات گرفتند.

سرمربی تیم فوتبال سایپا در خصوص جایگاه این تیم در پایان فصل اظهار داشت : ما گام به گام بدنبال صعود در جدول هستیم و بدنبال بلند پروازی نیستیم. هدف ما رسیدن به نیمه بالایی جدول است و با انگیزه و روحیه پیروزی طلبی که بازیکنان سایپا دارند رسیدن به این هدف دور از دسترس نیست.

تیم فوتبال سایپا درطول چهار دیدار با هدایت محمد مایلی کهن به 10 امتیاز مقابل تیم های پرسپولیس ، فولاد خوزستان ، پیکان و راه آهن دست یافته است.