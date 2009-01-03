قانون مبارزه با مواد مخدر نیاز به تجدیدنظر دارد

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمدعلی نصرتی بعد از ظهر امروز در نخستین هم‌اندیشی شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شمال ‌غرب کشور افزود: با وجود اینکه اقدامات پیشگیرانه و قضایی مختلفی در راستای مبارزه با مواد مخدر در کشور در حال انجام است ولی تلاش بیشتر ضرورت دارد.

معاون و دبیر شورای مبارزه با مواد مخدر استان آذربایجان شرقی این استان را یکی از کم ‌مشکل‌ترین استان‌های کشور در مقوله مواد مخدر خواند و تصریح کرد: آذربایجان ‌شرقی به دلیل گلوگاه بودن و ترانزیتی مواد مخدر از شرق کشور به اروپا حائز اهمیت بوده و اقدامات لازم در این راستا نیز در حال انجام است که آمار کشفیات حاکی از اجرای موفقیت‌آمیز این طرح‌ها دارد.

وی افزود: امروزه مواد مخدر به عنوان یک دغدغه اصلی برای خانواده مطرح است که تلاش‌های نهادها و سازمان‌های مختلف نیز باید در راستای کاهش این دغدغه‌ها باشد.

"نصرتی" افزود: با وجود وقوع تحولات مختلف در زمینه مبارزه با مواد مخدر در کشور ولی باید در مدیریت، کارآمدی سیستم و کاهش تقاضا بیش از این ‌تلاش کنیم.

معاون و دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان لزوم بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر را در کشور ضروری خواند و تصریح کرد: در حوزه مدیریت بر کاهش تقاضا تاکید ما بر کارآمدتر کردن سیستم مدیریتی است.

وی اتخاذ طرح‌های پایدار در راستای مبارزه با مواد مخدر و درمان معتاد را مورد تاکید قرار داد و اظهار داشت: اجرای طرح نجات در کشور موفقیت‌های چشمگیری را به بار آورد که این طرح‌ها بایستی پایدار‌تر و مستمر‌تر اجرا شود.

نصرتی اضافه کرد: نیروی انتظامی تنها بخشی از حلقه‌های مدیریت در حوزه مبارزه با مواد مخدر است و متاسفانه بخش‌هایی در این حلقه همواره مفقود مانده‌اند.

دبیر شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر آذربایجان‌شرقی اظهارداشت: باید برای اجرای برنامه‌های پیشگیری، درمان و رفتاربا معتادان یک نظام جامع و کاملی تدوین شود.