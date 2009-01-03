کاهش 64 درصدی جمعیت معتادان زندانی تبریز

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، یحیی میرزامحمدی بعد از ظهر امروز در نخستین هماندیشی شوراهای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر شمالغرب کشور در تبریز افزود: در 9 ماه سال 86، تعداد معتادان زندان تبریز 3 هزار و 384 نفر بود که با اجرای طرح نجات و سیاستهای حبسزدایی قوه قضاییه این تعداد به یک هزار و 209 نفر کاهش یافت.
وی با اشاره به اینکه مقوله ویرانگر مواد مخدر بحثی است که باید بین قاچاقچیان و مصرفکنندگان در نوع برخورد تفاوت قائل شد گفت:کسانی که از طریق قاچاق و فروش مواد مخدر امرار و معاش میکنندو منفعت خود را بر هر چیزی ترجیح میدهند با کسانی که معتاد هستند و به بیماری اعتیاد دچار شدهاند تفاوت دارند.
وی چارهاندیشی در راستای درمان معتادان را یک ضرورت خواند و با اعلام اینکه کشتن مجرم، جرم را از بین نمیبرد گفت: هر زندانی در زندان تبریز ماهانه 2 میلیون و 500 هزار ریال هزینه برای دولت در بردارد که در صورتی که این رقم در امر اشتغالزایی سرمایهگذاری شود به حتم شاهد گسترش بیرویه معتادان در کشور نخواهیم بود.
دادستان عمومی و انقلاب تبریز در ادامه پیشگیری را در مقوله مبارزه با مواد مخدر حائز اهمیت خواند و تصریح کرد: پیشگیری در امر مبارزه با مواد مخدر تنها بر دوش قوه قضاییه و نیروی انتظامی نیست بلکه تمامی نهادها و سازمانهای اجتماعی در این راستا وظیفه دارند.
میرزامحمدی تصریح کرد: فقر و بیکاری عامل اصلی به اعتیاد کشیده شدن جوانان در کشور است که امیدواریم با اتخاذ سیاستهای پیشگیرانه این موضوع مورد توجه قرار گیرد.
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