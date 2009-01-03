استقلال دقیقه 90 به صدر جدول بازگشت/ برهانی پیک خوشبختی آبی پوشان

به گزارش خبرنگار مهر، در آخرین دیدار از روز نخست هفته بیست و یکم رقابت های فوتبال لیگ برتر باشگاه های کشور، تیم فوتبال استقلال تهران موفق شد با نتیجه 2 بر یک از سد میهمان خود مس کرمان عبور کرده و با 40 امتیاز بار دیگر به صدرجدول رده بندی این مسابقات بازگردد.

در این دیدار که با قضاوت یدالله جهانبازی، در ورزشگاه آزادی و در حضور کمتر از 8 هزار نفر برگزار شد، حسین کاظمی(53) و آرش برهانی(90) برای استقلال گل زدند و ادینهو(68) تک گل مس را به ثمر رساند.

امیرحسین صادقی در دقیقه (1+90) این دیدار از زمین اخراج شد. همچنین آرش برهانی از استقلال و جلال امیدیان، علی حمودی و حمیدرضا نقی زاده از تیم مس کرمان بازیکنان اخطاری این دیدار بودند.

تیم فوتبال استقلال با این پیروزی 40 امتیازی شد و به خاطر تفاضل گل بهتر نسبت به ذوب آهن اصفهان به صدرجدول بازگشت. شاگردان ابراهیم زاده ساعتی پیش با برتری برابر پرسپولیس رده نخست جدول را از آن خود کرده بودند. مس کرمان هم با این شکست و 30 امتیاز پیشین به رده هشتم جدول سقوط کرد.