"گاز"در صدد جذب کشتی گیران خارجی است

به گزارش خبرنگار مهر در ساری، اسماعیل دنگسرکی عصر امروز در جلسه هم اندیشی کادر فنی و کشتی گیران تیم گاز در رابطه با تاخیر در جذب کشتی گیران خارجی گاز، اظهار داشت: قوانین سخت روسها و حساسیت کادر فنی در خصوص جذب بهترینها از دلایل تاخیر خارجی ها است.

وی با بیان اینکه هنوز به صورت صد در صد با هیچ کشتی گیر خارجی به توافق نرسیده ایم، افزود: تکلیف یکی از خارجی ها در روز دوشنبه مشخص خواهد شد.

به گفته وی، کشتی گیرانی باید در لیگ برتر ایران حضور پیدا کنند که هم در افزایش سطح کیفی این مسابقات تاثیر گذار باشند و هم اینکه در خور شان لیگ برتر ایران باشند.

دنگسرکی در خصوص برگزاری فشرده دور برگشت لیگ برتر به خصوص در هفته اول ،خاطرنشان کرد: اگر شرایط سختی وجود دارد برای همه تیم ها یکسان است.

