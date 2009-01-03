افزایش بی رویه جمعیت کرج مشکلات آب این شهرستان را افزایش می دهد

حسین نوری در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج با بیان این مطلب اظهار داشت: افزایش شدید جمعیت شهرستان کرج، مشکلاتی را برای همه بخشهای خدماتی این شهرستان به وجود می آورد که این مشکلات در بخش آب به دلیل نبودن جایگزین برای این ماده حیاتی، حادتر است.

وی ادامه داد: برای کاهش احتمال بروز مشکلات تامین و توزیع آب، مصمم هستیم فاز دوم احداث تصفیه خانه آب شماره 2 کرج را با ظرفیت 500 لیتر در ثانیه به بهره برداری برسانیم.

این مسئول افزود: بر خلاف فاز اول که حدود پنج سال طول کشید تلاش خواهیم کرد فاز دوم را طی دو سال به بهره برداری برسانیم.

مدیرعامل شرکت آبفای غرب استان تهران با اشاره به سرعت پایین اجرای پروژه های آبفا در نتیجه کمبود اعتبارات، موانع شهری، بحث مجوزهای حفاری و ... بیان داشت: از مسئولین محلی، به خصوص فرماندار کرج می خواهیم شرکت آبفا را در انجام مسئولیت خطیر تامین و توزیع آب شرب کافی و مناسب برای جمعیت رو به رشد کرج یاری کنند.

نوری خاطرنشان کرد: بهتر است به جای کلمه خشکسالی از کلمه "خشکی" استفاده شود، زیرا بخش عمده خشکسالیهای اتفاق افتاده در 50 سال اخیر به یک یا دو سال محدود نمی شده و فراتر از آن بوده است.