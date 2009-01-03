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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۷:۵۵

سربازان آمریکایی یک خبرنگار عراقی را هدف قرار دادند

سربازان آمریکایی امروز پس از مشاهده رفتار مشکوک یک خبرنگار زن عراقی در پاسگاه بازرسی در بغداد بسوی وی تیراندازی کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، ارتش آمریکا و شبکه تلویزیونی بلادی روز شنبه خبر دادند که در عملیات مشترک نیروهای آمریکایی و ماموران امنیتی عراق در نزدیکی یک پاسگاه بازرسی در مرکز بغداد یک خبرنگار زن مورد اصابت گلوله قرار گرفت.

براساس این گزارش، سربازان آمریکایی پس از آنکه خبرنگار زن به اخطار آنان توجهی نکرد، بسوی وی تیراندازی کردند.

سخنگوی شبکه بلادی که خبرنگار مجروح نیز برای آن کار می کند، به خبرگزاری فرانسه گفت: نیروهای آمریکایی تیر هوایی شرکت کرده اند که خبرنگار به علت مشکلات شنوایی متوجه آن نشده است.

ارتش آمریکا نیز در بیانیه ای اعلام کرد: زن عراقی به هشدار مکرر پلیس و نیروهای آمریکایی توجهی نمی کند و سربازان در پی رفتار مشکوک وی، دو تیر شلیک می کنند.

به گفته مسئولان شبکه بلادی، نام این خبرنگار هدیل ایماد است و در حال حاضر، وضعیت وی خطرناک گزارش شده است.

این شبکه خبری، مسئولان این حادثه را سربازان آمریکایی معرفی کرد و آن را یک اقدام جنایتکارانه دانست.

کد مطلب 811416

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