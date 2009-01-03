مقاومت در مصاف با پیکان مستحق شکست نبود

به گزارش خبرنگار مهردر شیراز، پیروانی عصر امروز پس از شکست تیمش مقابل پیکان قزوین در جمع خبرنگاران افزود: تیم مقاومت امروز چندین موقعیت بسیار مناسب گلزنی داشت که با بی دقتی بازیکنان به هدر رفت.

وی با اشاره به اینکه پیش از بازی نیز نسبت به شیوه گلزنی بازیکنان پیکان به صورت ارسال توپها به تیرک اول به بچه های مقاومت هشدار داده بودم، بیان کرد: دو گلی که از پیکان نیز دریافت کردیم ناشی از همان سیستم بود اما بازیکنان مقاومت به این موضوع بی توجهی کردند.

سرمربی تیم مقاومت سپاسی شیراز در ادامه سخنان خود با اشاره به جا به جایی سیامک کوهنورد از پست اصلی خود نیز بیان کرد: امروز سیامک کوهنورد بنا به دلایلی در پست همیشگی خود بازی نکرد و دو گلی که خوردیم نیز در ناحیه بازی پست وی بود اما از این بابت از سیامک ناراحت نیستیم چون در پست خود بازی نکرده است.

پیروانی در ادامه سخنان خود در پاسخ به این سئوال خبرنگاران در مورد تعطیلات لیگ برتر بیان کرد: تعطیلات مجدد لیگ برتر باعث می شود که تیمها از موقعیت مسابقات بیرون آیند و این مشکلات بیشتر متوجه تیمهای ضعیف تر می شود.

وی با اشاره به حضور خود در تیم ملی امید نیز گفت: در حال حاضر با تیم مقاومت قرارداد دارم و حضور من در این تیم باید با اجازه و رضایت مدیران مقاومت باشد.