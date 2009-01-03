سومین سوگواره پوسترهای عاشورایی برپا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری حوزه هنری اعلام کرد نمایشگاه سومین سوگواره پوسترهای عاشورایی در نگارخانه ابوالفضل عالی اختصاص به ارائه 72 اثر برگزیده با موضوع حماسه عاشورا دارد.
همچنین در خانه هنرمندان ایران نیز همزمان بیش از 110 اثر هنری شامل پوستر و کتبیهنویسی مدرن ویژه مراسم عزاداری سالار شهیدان امام حسین (ع) در معرض دید عموم قرار گرفته است.
نمایشگاه سومین سوگواره پوسترهای عاشورایی که امروز 14 دی با استقبال اهالی فرهنگ و هنر در حوزه هنری برپا شده تا 26 دی به کار خود ادامه میدهد.
* بررسی قیام عاشورا در پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی
نشست پژوهشی بررسی قیام عاشورا، فلسفه و ابعاد این قیام 14 تا 16 و 21 و 22 دی در سالن همایشهای پژوهشگاه فرهنگ و هنر اسلامی حوزه هنری برگزار میشود.
مباحث اشارات در منطق حسینی به بررسی شیوههای مختلف عزاداری در مناطق مختلف کشور نیز خواهد پرداخت. در این نشستها سیدعلیاصغر تقوی سخنرانی و تجربیات پژوهشی خود را ارائه میکند. این نشستها از ساعت 10 پذیرای عموم علاقمندان است.
* برپایی نمایشگاه عکس "یاد یار" در یزد
نمایشگاه عکس "یاد یار" همزمان با سالروز سفر مقام معظم رهبری به استان یزد تا 20 دیماه در نگارخانه حوزه هنری این استان برپا است.
در این نمایشگاه 30 قطعه عکس از تمثال رهبر معظم انقلاب و لحظههای حضور پرشور مردم مومن و انقلابی یزد در مراسم استقبال از ایشان در معرض دید قرار گرفته و در دو نوبت صبح و عصر در نگارخانه حوزه هنری یزد، ابتدای خیابان کاشانی، کوچه آزادی برپا است.
* انتشار خاطرات چهرههای انقلابی استانها در حوزه هنری
ستاد بزرگداشت سیامین سالگرد پیروزی انقلاب حوزه هنری با همکاری حوزه هنری مراکز استان خاطرات فعالان و مبارزان انقلابی را منتشر میکند.
ستاد بزرگداشت سیامین سالگرد پیروزی انقلاب حوزه هنری مجموعهای از خاطرات فعالان انقلاب و روحانیون مبارز را که از چهرههای تاثیرگذار دوران انقلاب محسوب میشوند منتشر میکند.
از میان این چهرهها خاطرات آیت الله گرگانی، سعید پوریزدانپرست، حجت الاسلام سیدنقی دورچهای، ماشاءالله کازرونی، محمدرضا حافظنیا، سیدمحمد میلانی حسینی، مرحوم حجت الاسلام محمدحسین بهجتی (شفق) و مرحوم حجت الاسلام ابوترابی گردآوری و تدوین شده و مراحل نهایی آمادهسازی را طی میکند.
* برگزاری شب شعر عاشورایی "بال خونین قنوت" در قزوین
چهارمین شب شعر عاشورایی "بال خونین قنوت" به همت واحد آفرینشهای ادبی حوزه هنری استان قزوین دوشنبه 16 دی در قزوین برگزار میشود.
این شب شعر با حضور سعید بیابانکی و حمید رضا شکارسری در محل دائمی نمایشگاههای استان، جنب لشگر 16 زرهی ساعت 18 روز دوشنبه با همکاری اداره کل تبلیغات اسلامی قزوین برگزار میشود.
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