ایستادن در کنار ملت عراق وظیفه انسانی واسلامی ایران است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد بعدازظهر امروز در دیدار نوری المالکی نخست وزیر عراق گفت: آنچه برای جمهوری اسلامی ایران مهم است عزت، استقلال، آبادانی، امنیت و پیشرفت ملت عراق است.

رئیس جمهور با بیان اینکه ملت عراق از شرایط سخت و سنگین خود عبور کرده است تصریح کرد: مطمئن هستم با تدبیر مسوولان بلندپایه عراق این کشور به نقطه مطلوب خود خواهد رسید.

دکتر احمدی نژاد ظرفیت و امکانات دو کشور را برای توسعه روابط دوجانبه فراوان دانست و گفت: دو کشور ایران و عراق با اراده و تدبیر رهبران خود می توانند روابط و حجم مبادلات تجاری را در زمینه های مختلف به سرعت ارتقا دهند.

رئیس جمهور همچنین همکاریهای منطقه را در برقراری صلح و ثبات و امنیت منطقه مهم دانست و گفت: جمهوری اسلامی ایران از اینکه عراق گامهایی برای پیشرفت، عمران و آبادانی کشورش برمی دارد خرسند است.

نوری المالکی نخست وزیر عراق نیز در این دیدار با قدردانی از کمکهای انسان دوستانه جمهوری اسلامی ایران به ملت عراق مذاکرات خود را با مقامهای بلندپایه کشورمان مفید و سازنده اعلام کرد.

وی با اشاره به اقدامات سازنده دولت و ملت عراق برای عمران و آبادانی کشورش گفت: امروز شرایط ایجاب می کند که عراق باب توسعه همکاریهای اقتصادی و سیاسی خود را با کشورهای همجوار به ویژه جمهوری اسلامی ایران باز کند چرا که با این کشورها منافع مشترک زیادی دارد.

نخست وزیر عراق گفت: عراق نسبت به آینده روابط خود با جمهوری اسلامی ایران خوش بین است.