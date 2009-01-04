  1. استانها
  2. خراسان رضوی
۱۵ دی ۱۳۸۷، ۱۰:۱۰

خباز:

دولت هرچه زودتر لایحه بودجه 88 را به مجلس ارائه کند

دولت هرچه زودتر لایحه بودجه 88 را به مجلس ارائه کند

مشهد - خبرگزاری مهر: مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه لایحه بودجه 88 باید اواخر آبان ماه به مجلس تحویل می شد، گفت: هنوز اقدامی در این خصوص از سوی دولت صورت نگرفته است.

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد محمدرضا خباز شامگاه  گذشته در جمع خبرنگاران در محل مجمع نمایندگان خراسان رضوی افزود: کاهش قیمت نفت و تدوین بودجه بر اساس لایحه هدفمند کردن یارانه ها مهمترین علت تاخیر دولت در تدوین لایحه بودجه سال 88 است.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس افزود: بودجه 88 به استناد برنامه پنج ساله چهارم باید تدوین شود که سال 88 آخرین سال این برنامه خواهد بود.

وی اظهار داشت: مجلس با فوریت، لایحه هدفمند کردن یارانه ها را تصویب نخواهد کرد و دولت برای ارائه لایحه بودجه نباید منتظر تصویب این لایحه باشد.

خباز تاکید کرد: لایحه هدفمند کردن یارانه ها دارای بحثهای ریشه ای است که بررسی و اعمال تغییرات در آن زمانبر خواهد بود.

مخبر کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: پیشنهاد من به دولتمردان این است که دو لایحه بودجه 88 و هدفمند کردن یارانه ها را از هم جدا کنند زیرا لایحه هدفمند کردن یارانه ها در کمیسیونی جداگانه در حال بررسی است.

خباز افزود: اگر بودجه به طور مجزا و به استناد قانون چهارم توسعه تدوین و به مجلس ارائه شود این دو لایحه در کمیسیون تلفیق بررسی خواهند شد.

نماینده مردم کاشمرگفت: تصویب لایحه بودجه با توجه به اینکه نیازمند تائید شورای نگهبان است بسیار زمانبرتر از سایر لوایح خواهد بود و برای اینکه کار به درستی انجام شود دولت نباید زمان را از دست بدهد.

وی در پایان اظهار داشت: لایجه بودجه 88 باید اواخر آبان ماه به مجلس تحویل می شد که هنوز اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

کد مطلب 811451

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها