هاشمی خواستار رسیدگی سریع به روند نزولی تیم فوتبال پرسپولیس شد

به گزارش خبرگزاری مهر، متن نامه کیومرث هاشمی به حسین هدایتی رئیس هیئت مدیره باشگاه پرسپولیس بدین قرار است: « متاسفانه روند رو به نزول تیم فوتبال آن باشگاه در مسابقات لیگ برتر تاثیر نامطلوبی بر روی احساسات میلیونها هوادار دلسوخته و دائمی آن در سطح کشور و اقصی نقاط جهان داشته که در همین جا باید از سعه صدر و بردباری این هواداران در قبال نتایج حاصله تشکر و قدردانی شود.

از طرف دیگر در روزهای پایانی سال این تیم باید در مسابقات قهرمانی باشگاههای آسیا از اعتبار و کیان کشور و خود دفاع کند که روند مذکور نوید مثبتی از این حضور بدست نمی دهد.

انتظار می رفت هیئت مدیره این باشگاه مردمی و پرطرفدار با اتخاذ تصمیمات منطقی و حساب شده مشکلات حاشیه ای را به حداقل رسانده و پاسخگوی خواست علاقمندان باشگاه باشد که این امر مهم تاکنون محقق نشده است. این در حالی است که کمک های سازمان حسب تعهد انجام شده به همراه فرصت های مالی دیگر به موقع در اختیار آن باشگاه قرار گرفته است.

شایسته است به قید فوریت و با تشکیل جلسات هیئت مدیره و کمیته فنی باشگاه و بررسی وسیع و همه جانبه وضعیت موجود به همراه تحلیل های لازم و ارایه پیشنهادات و راهکارهای علمی و موثر حداکثر تا قبل از مسابقه بعدی تیم اقدام عاجل صورت گرفته و نتیجه گزارش شود . بدیهی است این آخرین فرصت برای مجموعه مدیریتی آن باشگاه است.»