درخواست خبرنگاران ایرانی از مالکی برای آزادی منتظر الزیدی

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه با اشاره به سوابق مبارزاتی و ضد استکباری نوری المالکی در جهاد علیه رژیم صدام، اقدامات مجدانه وی برای آزادی منتظر الزیدی درخواست شده است.

در نامه خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی می خوانیم: بدون شک حرکت شجاعانه الزیدی در منطقه الخضرا معادله سازشکاری کارگزاران کاخ سفید را به هم ریخت و حسرت پایان خوش را بر دل بوش و همراهان وی گذاشت.



در ادامه آمده است: حمایت گسترده ملتهای مسلمان و آزادیخواه از قهرمان انتفاضه کفش نشان داد که فطرتهای پاک و بیدار جهانیان، این رویداد نمادین را بر لوح دل و جان خود به ودیعه خواهند گذاشت و از این اقدام شرافتمندانه تا سالها به عنوان نمادی از روحیه ضد اشغالگری یاد خواهند کرد.



خبرنگاران و روزنامه نگاران خبرگزاریها و رسانه های مختلف کشور در پایان نامه خود تصریح کرده اند: ما خبرنگاران رسانه های ایران از شما که دارای سوابق مبارزاتی و ضد استکباری درخشانی بوده و بهترین سالهای عمر خود را به جهاد علیه رژیم بعثی گذرانده اید درخواست می نماییم، برای آزادی خبرنگار غیور عراقی اقدامات مجدانه خود را مبذول و قلبهای منتظر و نگران آزادیخواهان جهان را شاد کنید.