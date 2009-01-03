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۱۴ دی ۱۳۸۷، ۱۹:۰۶

درنامه ای سرگشاده مطرح شد:

درخواست خبرنگاران ایرانی از مالکی برای آزادی منتظر الزیدی

درخواست خبرنگاران ایرانی از مالکی برای آزادی منتظر الزیدی

جمعی از خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی همزمان با سفر نوری المالکی نخست وزیر عراق به تهران در نامه ای سرگشاده به وی آزادی منتظر الزیدی خبرنگار عراقی را خواستار شدند.

به گزارش خبرگزاری مهر، در این نامه با اشاره به سوابق مبارزاتی و ضد استکباری نوری المالکی در جهاد علیه رژیم صدام، اقدامات مجدانه وی برای آزادی منتظر الزیدی درخواست شده است.

در نامه خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی می خوانیم: بدون شک حرکت شجاعانه الزیدی در منطقه الخضرا معادله سازشکاری کارگزاران کاخ سفید را به هم ریخت و حسرت پایان خوش را بر دل بوش و همراهان وی گذاشت.

در ادامه آمده است: حمایت گسترده ملتهای مسلمان و آزادیخواه از قهرمان انتفاضه کفش نشان داد که فطرتهای پاک و بیدار جهانیان، این رویداد نمادین را بر لوح دل و جان خود به ودیعه خواهند گذاشت و از این اقدام شرافتمندانه تا سالها به عنوان نمادی از روحیه ضد اشغالگری یاد خواهند کرد. 

خبرنگاران و روزنامه نگاران خبرگزاریها و رسانه های مختلف کشور در پایان نامه خود تصریح کرده اند: ما خبرنگاران رسانه های ایران از شما که دارای سوابق مبارزاتی و ضد استکباری درخشانی بوده و بهترین سالهای عمر خود را به جهاد علیه رژیم بعثی گذرانده اید درخواست می نماییم، برای آزادی خبرنگار غیور عراقی اقدامات مجدانه خود را مبذول و قلبهای منتظر و نگران آزادیخواهان جهان را شاد کنید.   

کد مطلب 811457

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