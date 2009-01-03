حماس نظامیان صهیونیست را می رباید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، جنبش حماس عصرشنبه تهدید کرد در صورت حمله زمینی اسرائیل به نوار غزه، سربازان این رژیم ربوده خواهند شد.

در پیام حماس که از طریق رادیو اعلام شد، آمده است: اگر اسرائیلی ها وارد غزه شوند، گیلاد شالیت دوستان جدیدی پیدا خواهد کرد.

شالیت از 25 ژوئن 2006 میلادی تاکنون در نوار غزه به اسارت فلسطینی ها درآمد.

بر اثر حملات صهیونیستها به غزه تاکنون دستکم 465 فلسطینی از جمله 75 کودک و 21 زن به شهادت رسیدند.

رژیم صهیونیستی به حملات هوایی اکتفا نکرده بلکه ایهود باراک وزیر جنگ این رژیم روز پنجشنبه پس از نشست با فرماندهان ارتش این رژیم موافقت خود را انجام عملیات زمینی در غزه اعلام کرد.