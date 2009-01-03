سرمربی تیم فوتبال امید فردا معرفی می شود/ابراهیم زاده، ذوالفقارنسب،پیروانی و مظلومی گزینه های اصلی

به گزارش خبرنگار مهر، در این نشست که ساعت 14 فردا ( یکشنبه) و با حضور علی کفاشیان ، مهدی تاج ، مهدی محمد نبی ، عباس ترابیان ، محمد منصورعظیم زاده ، فریده شجاعی ، فریدون معینی ، مرتضی محصص ، هاشمیان ، علیزاده و حسینی در محل فدراسیون فوتبال برگزار خواهد شد، سرمربی جدید تیم فوتبال امید از میان گزینه های مطرح شده انتخاب و معرفی خواهد شد.

در این جلسه ابتدا فریدون معینی و مرتضی محصص نمایندگان فدراسیون فوتبال برای بررسی شرایط گزینه های مورد نظر فدراسیون گزارشی از نشست های خود با مربیان مذکور را به اعضای کمیته تیم های ملی ارائه خواهند کرد و نقطه نظرات خود را در خصوص شرایط بهترین و مناسب ترین گزینه مطرح و پس از بحث و بررسی گزینه نهایی با رای تمامی اعضا انتخاب خواهد شد.

منصور ابراهیم زاده ، بیژن ذوالفقارنسب ، پرویز مظلومی و غلامحسین مظلومی چهار گزینه ای هستند که از بیشترین بخت برای هدایت تیم فوتبال امید برخوردارند.