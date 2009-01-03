تساوی در قم حکم پیروزی را داشت / نویدکیا مهره گمشده تیم ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد کاظمی پس از تساوی تیمش برابر صبا در قم در جمع خبرنگاران گفت: صبا تیم بسیار خوبی است و یکی از پرمهره ترین تیم های لیگ محسوب می شود و به شما قول می دهم آنها با ادامه این روند نتایج درخشانی را در لیگ قهرمانان آسیا کسب خواهند کرد.

وی ادامه داد: ما با توجه به غیبت و مصدومیت 5 مهره کلیدی خود، در نیمه نخست عملکرد بهتری نسبت به حریف داشتیم اما در هر صورت کسب نتیجه مساوی در قم برابر تیم مطرح صبا نتیجه قابل قبولی بود.

سرمربی تیم فوتبال سپاهان اصفهان با بیان اینکه این تیم هنوز قدرت واقعی خود را به نمایش نگذاشته است، اظهار داشت: مطمئنا با گذشت زمان، تیم سپاهان را به بالاترین توان خود می رسانم و با این تیم قهرمان لیگ هم خواهم شد.

وی با بیان اینکه بازیکنانش هنوز در باد پیروزی بر استقلال قرار داشتند، در مورد عملکرد نویدکیا خاطرنشان کرد: محرم مهره گمشده تیم ملی است و امیدوارم دایی وی را به تیم ملی دعوت کرده تا این بازیکن بتواند مشکلات تیم ملی در خط میانی را حل کند.

کاظمی در پایان در مورد جذب خطیبی گفت: رسول بازیکن بسیار خوبی است که ما به وجودش احتیاج داریم، اگر باشگاه وی به این بازیکن رضایت نامه دهد، از مسابقه بعدی خود از رسول استفاده خواهیم کرد.

دیدار تیم های فوتبال صبای قم و سپاهان اصفهان که عصر امروز در ورزشگاه یادگار امام (ره) قم برگزار شد، در نهایت با تساوی یک بر یک به پایان رسید.