صف های طولانی برای گرفتن امضا از ستاره ها / بکهام مهمان جدید / گزارش مهر از اردوی میلان در امارات

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال میلان که با 33 امتیاز در پایان نیم فصل اول رقابتهای باشگاههای ایتالیا در رده سوم قرار دارد، از چند روز پیش اردوی زمستانی خود را در دبی امارات برپا کرده تا بتواند در ادامه این رقابتها 9 امتیاز اختلاف خود با رقیب دیرینه اش - اینتر میلان - را جبران کند.

اردوی زمستانی تیم فوتبال میلان که در چند سال اخیر به میزبانی دبی امارات برگزار شده است این بار شرایط متفاوتی دارد و حضور ستاره هایی چون رونالدینهو و دیوید بکهام حال و هوای دیگری بر این تیم حاکم کرده است. بکهام مهمان جدید میلانی هاست که به همراه رونالدینهو و کاکا بیشتری طرفدار را دارند و خواهان بیشتری دارند.

حضور این دو ستاره فوتبال جهان و ستاره هایی نظیر کاکا ، پاتو ، دیدا ، مالدینی ، پیرلو و ... باعث شده است بسیاری از علاقمندان به فوتبال از کشورهای دور و نزدیک خود را به دبی برسانند تا با حضور در تمرینات تیم فوتبال میلان از نزدیک با این بازیکنان دیدار کنند و با آنها عکس یادگاری بگیرند.

همین امر مشکلات بسیاری را برای بازیکنان و کادر فنی تیم فوتبال میلان ایجاد کرده است تا جایی که صدای کارلو آنچلوتی سرمربی این تیم نیز در آمده است:« اینجا همه چیز خوب است و ما تمرینات خوبی را پشت سر می گذاریم اما تنها مشکلمان این است که بازیکنان ما مجبورند ساعاتی از وقت خود را به دادن امضا و گرفتن عکس با هواداران بپردازند.»

براساس گزارش خبرنگار مهر، یکی از هواداران فوتبال که از عمان به دبی آمده است تا از بازیکنان محبوبش عکس و امضا بگیرد در حاشیه یکی از تمرینات تیم فوتبال میلان تاکید کرد سه روز برای گرفتن این امضا و عکس وقت گذاشته است تا نوبت به او رسید.

علاوه بر او بسیاری از هواداران و طرفداران فوتبال برای گرفتن یک عکس ناچارند در صف های طولانی بایستند تا شاید نوبت به آنها برسد و بتوانند از نزدیک با بازیکنانی نظیر کاکا ، رونالدینهو و بکهام عکس بگیرند.

تیم فوتبال میلان که اردوی خود را در امارات برپا کرده است با پیشنهادات زیادی از سوی باشگاههای این کشور برای برگزاری دیدارهای دوستانه و تدارکاتی مواجه شده است اما آنچلوتی به همه این پیشنهادات پاسخ منفی داده و اعلام کرده است تیم هایی که خواستار بازی با میلان هستند باید برنامه های خود را از یکسال قبل هماهنگ کنند.

ابتدا قرار بود برای تماشای تمرینات تیم فوتبال میلان که در باشگاه النصر برگزار می شود بلیط فروشی شود اما مسئولان این باشگاه و اماراتی ها از بلیت فروشی پشیمان شدند و تماشای تمرینات را رایگان اعلام کردند. شاید به همین خاطر است که تمرینات این تیم در دو نوبت صبح و بعدازظهر با حضور تعداد زیادی از علاقمندان به فوتبال برگزار می شود.